剪裁魔法師｜港姐五強竟因上圍太豐滿出事　與陳懿德鬥性感極震撼

香港電視史上首個時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》由胡定欣及袁偉豪擔任主持，並由星級評審包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky）見證《剪裁魔法師》之路。首輪的剪裁魔法比併涉及兩大主題造型，分別是「中式」及「環保」，而今晚 (28日) 一集出場的「造型師藝人配」有王韜棋（Toki）＋張馳豪、王竣鋐（Jackson）＋李爾晨、方思敏（Mandy）＋陳懿德、姚子裕（Kev）＋陳楨怡、盧韋謙（Timbee）＋王嘉慧。五位藝人在五位設計師悉心改造下全新 Image 大有驚喜，當中尤以同屬港姐級別的陳楨怡（Celina）及陳懿德（德德）最搶焦。

陳懿德

陳楨怡

今次為Celina 進行大改造的，是入行資歷長達 17 年的姚子裕 Kev，本身已是星級設計師系列的 Kev，擅長創作婚紗、晚裝及演唱會服飾，並以閃亮 Bling Bling 見稱。笑指自己中式及環保皆不擅長的 Kev，為了增加 Celina 兩大造型的連貫性，竟想出了「水火相融」概念，分別以動用至少過萬針及過萬粒水晶打造、以火形刺繡為主調的「東方火美人」造型，及集水晶纏身+立體感十足的「水美人」造型；兩個造型都以「短打」為主，充份凸顯 Celina 逆天長腿的優點，加上Celina本身樣子別具東方美，完全符合 Kev 想要帶出的「東方華麗感」，二人合作堪稱天衣無縫。值得留意的是，Celina 的環保閃亮水美人造型，除了選用透明膠湯匙這個特別素材，Kev 還以熱風槍將酸菜魚膠盒打造成立體感十足的水形態，將Celina 打造成半帶透視感及靜態動態兼備的「海洋女王」，Celina 亦笑言自己穿上戰衣後恍如化身迪士尼公主。

Celina 水火造型各有各靚。

Celina 水火造型各有各靚。

至於陳懿德的中式造型，同樣以「透視」搶灘，加上 Corset 概念，將陳懿德的美好身段展露無遺！為陳懿德大改造的方思敏 Mandy，入行僅兩年，但卻先後參與了 YDC香港青年時裝設計家創作表演賽 2022、貿發局 Exhibition、及粵港澳大灣區時尚滙演 2024-廣州站等大型活動，實戰及大騷經驗豐富。擅長復古浪漫風的Mandy，為強調中西合璧，以西式剪裁手法處理中式布料，並以透視 Corset 及人手一針一線縫出立體釘珠牡丹刺繡打造高貴感，相當有心思。陳懿德與Mandy 為戰衣物色材料期間，曾走訪環保團體舊衣倉庫搜羅二手服裝進行加工，期間 Mandy看中一條吊帶絲質性感睡衣企圖加入德德的環保造型。

陳懿德兩個造型都將其美好身段表露無遺。

陳懿德兩個造型都將其美好身段表露無遺。

本集另一位港姐級人馬，2021年港姐五強的王嘉慧（Cathy），將會化身「玉石女神」，而整個改造過程中，Cathy 遇到的最大難題竟然是「身材太豐滿」。至於同樣被合作設計師評為「胸肌較大」系列的李爾晨，則會以近年流行的「懸垂感西裝」Look 示人。而與李爾晨一樣身型健碩的張馳豪（Aska），除會真空著西裝展示超結實胸肌，還會將「瑕疵底褲」及「舊波鞋」著上身化身未來戰士感十足的型男，期待值爆燈！

Cathy 呢個「玉石女神」Look，係由圖 34 呢條黑色裙演變出嚟。

Cathy 呢個「玉石女神」Look，係由圖 34 呢條黑色裙演變出嚟。

Cathy 呢個「玉石女神」Look，係由圖 34 呢條黑色裙演變出嚟。