視帝細22年嬌妻曬超瘦筷子腳上圍依然強勁　家族基因遺傳屢惹爭議

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但由藝人轉型兼任KOL的她，仍好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴。

陳凱琳攜帶多套泳衣去旅行。（IG：@ghlchan）

陳凱琳攜帶多套泳衣去旅行。（IG：@ghlchan）

陳凱琳獲網民大讚好靚女。(IG圖片)

陳凱琳狀態絕佳。(IG圖片)

鄭嘉穎陳凱琳一家五口。（IG：@ghlchan）

陳凱琳昨日於IG分享了多張她早前到馬來西亞工作順道旅遊的靚相和短片，記錄了她寓工作於娛樂的歡樂時光。相中陳凱琳穿上緊身白色長袖衫配小背心，襯迷你百褶裙，盡騷Fit爆身材，且散發出陣陣少女味，怎麼看也看不出已是三子之母。向來纖瘦的陳凱琳，穿迷你裙曬出一雙筷子腳相當搶眼，她是瘦到大腿和小腿都一樣幼的。然而她雖然很瘦，但她的上圍卻相當強勁，身材極好，玲瓏浮凸十分誘人。她又曬出一張她身穿低胸上衣的美照，豐滿上圍令人噴血。

陳凱琳上圍豐滿。(ig圖片)

陳凱琳擁有筷子腳。(ig圖片)

陳凱琳擁有筷子腳。(ig圖片)

陳凱琳擁有筷子腳。(ig圖片)

陳凱琳擁有筷子腳。(ig圖片)

陳凱琳上圍豐滿。(ig圖片)

陳凱琳早前接受訪問時，曾坦言從外表層面來說，她有很有不安全感，因她初入行時總是有人說妳看起來不像中國人，妳看起來像其他種族，妳的父母可能收養了妳但妳不知道，妳的臉太長了，妳的膚色太深了，妳太瘦了像「一根筷子」一樣，所以對她來說有很多東西讓她覺得自己不夠漂亮、不夠好。而這些年來，這讓她意識到，「嘿，當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)