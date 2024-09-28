玲玲友情報｜譚輝智向拉姑「示愛」：佢係我女神嚟

（2024年09月28日）堪輿學家麥玲玲帶領倪嘉雯（Carmen）、蔡景行（行仔）、施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，逢周六晚8點TVB Plus（82台）播映。今晚（28日）一集主題為「中年好新人」，嘉賓為歌手譚輝智。

現年40歲的譚輝智去年參加《中年好聲音2》贏得亞軍，憑美妙歌聲獲得一班歌迷支持。同時成立歌迷會，並舉行演唱會，人氣旺盛成為新一代「師奶殺手」。而最為人津津樂道的，是他其中一位超級粉絲，是謝霆鋒媽咪拉姑狄波拉。拉姑差不多出席偶像所有活動，同時擔任歌迷會永遠榮譽會長。

譚輝智於節目中親述跟拉姑結緣經過，話說有趟他出席金牌經理人陳淑芬的生日答謝晚宴，拉姑亦有在場，他說︰「嗰時場合好grand，人人都suit up、好端莊。無端端有個人喺後面大嗌我，嗰時都尷尬，心諗邊個呢。一擰轉面見到狄波拉，又唔肯定係咪佢，佢望鬼住我係度揮手。」資深傳媒人汪曼玲事後在網上爆料，早在譚輝智參賽時，拉姑已非常欣賞對方，又透露「他比賽唱歌的片段，可以重覆睇3、40次」。之後拉姑不單出席譚輝智的演唱會，更帶他出席囝囝謝霆鋒的電影首映禮。拉姑曾欣賞對方的理由簡單而直接︰「因為佢係譚輝智，佢把聲好聽囉。」

玲玲師傅分析譚輝智受中年女性歡迎的原因，是親切中帶陣靦腆，她說︰「傻傻地，有少少怕醜似粵語片年代靚仔，中年女性好鍾意。」又為他冠上「新‧師奶殺手」稱號，但即時被譚輝智更正說︰「我唔覺得佢（拉姑）係師奶喎，佢係我女神嚟喎。」急才獲在場幾位主持拍手認同，玲玲師傅更讚譚輝智「有兩度」。譚輝智自爆是怕醜仔一名，入圍後曾想過退出，他笑說︰「去到見到古淖文咁鬼靚仔，都唔係中年樣嘅，又驚畀人睇到輸咗好樣衰。」

此外，玲玲師傅提到跟譚輝智有過美麗的誤會，有趟她跟一班高層晚飯時，席間有人講起欠了一身演唱會門票債，不知如何解決時，玲玲師傅自告奮勇說︰「鄭秀文演唱會我仲有剩少少,,,,,,」卻不知所講的是譚輝智的門票，玲玲師傅直言當時才知譚輝智演唱會一票難求，笑言「難買過Sammi演唱會。」