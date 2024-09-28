前無綫花旦生圖曝光真實狀態令人意外　曾與男神泳池親熱傷前夫心

現年41歲的梁靖琪是前無綫（TVB）監製梁家樹愛女，早年以與廖雋嘉（Elise）、陳美詩（Macy）及張曼伶（Bella）組成四人組合「女生宿舍」出道進軍歌壇，可惜兩年後已解散。梁靖琪其後加入TVB，火速上位在劇中擔演重要角色，惟多年來被指靠父蔭。後梁家樹離開TVB後，梁靖琪被指拍劇機會大減。她於2016年離巢TVB，近年拍攝由父親執導的《家族榮耀》系列，在劇中的演出惹來不少網民討論。

梁靖琪戲中色誘林峯。（劇集截圖）

梁靖琪曬泳照超養眼。（IG：@tobyleungchingki）

梁靖琪曬泳照超養眼。（IG：@tobyleungchingki）

梁靖琪與第二任老公婚後育有兩名寶貝仔仔，已是人妻人母的她近日於馬來西亞被網民偶遇，曝光了她的真實狀態。昨日有網民於社交網分享了與梁靖琪的合照，並留言寫道：「天吶！PJ吃個早餐都能遇到香港明星 今天是走什麽狗屎運！感覺整個餐廳的人都沒有發現到她猶豫了很久怕打擾人家，結果我也是看她把食物吃完才鼓起勇氣要求合照真人真的太好看了！今天的小幸運 #偶遇明星 #馬來西亞 #分享今日份小幸運 #香港明星 」。相中梁靖琪穿上白色Tee配瑜伽褲，打扮得極之Casual，化上淡妝的她一臉容光煥發，狀態絕佳，身材亦好Fit。不少網民都大讚她的真人生圖比在電視上看到更靚女。

梁靖琪於馬來西亞被偶遇。(小紅書)

梁靖琪有過兩段婚姻，她於2011年與身家兩億的闊少黃敏豪結婚，據知兩人在舞會上邂逅，拍拖不足一年男方就送上六位數字的兩卡鑽戒向梁靖琪求婚，不過兩人的婚姻僅維持了年半時間就和平結束。有指梁靖琪在拍攝劇集《衝上雲霄2》，於三亞拍攝外景期間，被媒體拍下與吳卓羲於酒店泳池親熱的畫面是導致她離婚的導火線。2018年梁靖琪被爆與年輕8年的施雋賢展開姊弟戀，據知男方家底豐厚，兩人由拍拖至今一直好恩愛，一家四口住在千呎豪宅，生活幸福美滿。

梁靖琪與現任老公。（IG@tobyleungchingki）

梁靖琪爸爸是曾任職無綫電視製作部戲劇製作總監的梁家樹，媽媽蕭笑鳴亦曾任無綫藝員部經理。（IG@tobyleungchingki）