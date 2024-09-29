58歲歌手袁鳳瑛自稱2歲起識睇前世今生　爆有強迫症日使三、四萬

現年58歲的歌手袁鳳瑛轉行從事家庭輔導工作多年，最近就被網民出PO控訴3歲時上過袁鳳瑛的堂後，造成他童年惡夢的開始，更稱：「佢上堂教小朋友嘅方式係好恐怖，會用群眾壓力去迫你就範。」隨後，袁鳳瑛亦有回應《香港01》千字文反撃，更呼籲該名學生現身面對。

袁鳳瑛有反撃該貼文。（ VCG）

歌手袁鳳瑛轉行做導師被控教育方式極恐怖：當住我面前侮辱我媽

袁鳳瑛當年憑一曲《天若有情》而廣被認識，在羅大佑力捧下出了三張專輯。早前她就與敖嘉年與羅金榮、梁凱榳與樂隊領班楊震等等為慈善獻唱，更大談她曾對生活充滿怨氣，後來淡出歌壇離開娛樂圈，她在公開大學進修醫療輔導及心理學後從事家庭輔導工作，轉行。她受訪時更提到：「90年代的親子班都是我作先河，上課時有多個家庭及社工，學校老師佐證，若真的有如此問題都不會恆久致差不多三十年，一般開班都是家長或老師向學校及中心推介。」

袁鳳瑛過往有不少演出。（FB照片）

至於被指由上EQ班變到上佛堂，袁鳳瑛回應：「我會看見前世今生，當年社會民智雖未了解，但直到我1995年開始教學一直未改變，以孔子儒家道德、學佛精神及西方心理學一齊融合教育。」翻查資料，袁鳳瑛2020年接受新城電台節目《詩情廿四味》訪問時，已曾表示自己2歲開始已經可以睇到人的前世今生，就算天上的天使、地獄的眾生都睇得到、感受到、聞到、聽到。」

以及演出。（FB照片）

有不少學生。（FB照片）

當時她又稱深明自己不是不適合做歌手，於是離職開音樂教室，沒想到遇人不淑，與拍檔合作出現分歧，而對方有黑社會背景，不斷找人來對她作出恐嚇，揚言要向她淋漒水。後來，袁鳳瑛另起爐灶再開教室，該拍檔又找人去搗亂，破壞所有設備，學生家長都嚇到退學，開業短短幾個月就被迫關門大吉。而袁鳳瑛亦曾坦言會試過自殺，又指自己有強迫症，曾長期強迫購物，高峰期爭十幾萬卡數，廿幾年前一日會使三、四萬。