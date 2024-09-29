內地推大女主真人騷嘉賓陣容極猛料　雲集三大富婆：都不是好惹的

最近內地各大網上平台陸續舉行招商大會，公布未來推出的各大類型節目，其中愛奇藝一檔名為《一路繁花》的節目引起不少網民關注，皆因邀請的嘉賓絕對重量級，在不同領域均有成就，引起網民直接留言：「都不是好惹的。」令大家相當期待！

《一路繁花》引起不少網民關注。（微博圖片）

《一路繁花》是一檔真人騷節目，網上流傳擬邀名單有向太陳嵐、劉曉慶、斯琴高娃、蔡明、李小冉，還有兩位年輕男星賀峻霖及牛在在，單看這個陣容已經令網民嘩然，簡直是大女主代表的旅行團。

向太陳嵐及汪小菲媽媽。（微博圖片/視覺中國）

斯琴高娃﹑劉曉慶。（視覺中國﹑劉曉慶微博圖片）

眾所周知，向太陳嵐是影視大亨向華強太太，在影視界有舉足輕重的地位，而且其近年在直播市場相當亮眼，反應快說話霸氣，而劉曉慶是影后級人馬，近年其外型屢受關注，自帶流量話題，而斯琴高娃則是資深影后級人馬，在娛樂圈有一定地位受到大家尊重，而她亦是極罕有參加真人騷節目，所以備受期待，還有張蘭因為與前媳婦大S（徐熙媛）多次隔空對戰，再加上她在直播界受歡迎，講話直接相當犀利，所以各位姐姐自身在各領域已有成就，假若聚在一起相處到底會擦出甚麼火花呢，大家相當期待。

網民留言。（微博圖片）

各位姐姐錄音預告。（微博圖片）

而當大家猜測之時，近日官方已證實她們確會參與，而她們亦一一錄製了一段錄音同大家作出預告。據指節目將會在今年第四季度錄製並播出，網民得知這個陣容後都紛紛表示：「厲害了」、「都是不好惹的」、「這陣容察言觀色要窒息了」等。