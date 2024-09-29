愛回家班人冇晒自己人生？　網民熱討其實睇漏呢四大要點

聽一些演員常說：「太入戲好容易抽離唔到。」對普通人來說，「抽離唔到」是一個非常陌生的詞語。大家最多返工時戴個假面具做人，但通常下班後就會回歸本來一面。不過，對於那些經常要飾演另一個自己，甚至是成為另一個自己的演員來說，如何抽離角色就成了重要的課題，尤其是那些每日都要長時間飾演另一個自己的演員。



《愛．回家之開心速遞》成為最長壽處境喜劇。

愛回家班人冇晒自己人生？

最近在threads上有網民發帖「愛回家班人冇晒自己人生」，引起了一些討論。有人就笑言：「湯盈盈對錢嘉樂叫Baby嘅時候，其實佢諗緊熊樹仁」，也有人說：「仲要長期活喺一個又一個誤會」等等。不過，亦有人指出他們每日都有穩定演出機會，每個月也準時出糧，除了出鏡率特別高之外，基本上與普通打工仔無異，收工也可以過自己的生活，並不算是「冇晒自己人生」。

有人就笑言：「湯盈盈對錢嘉樂叫Baby嘅時候，其實佢諗緊熊樹仁」。（截圖）

特別是《愛．回家之開心速遞》，返工就好似生活在另一個一人生一樣。（截圖）

特別是《愛．回家之開心速遞》，返工就好似生活在另一個一人生一樣。（截圖）

拍愛回家係荀工

就「愛回家班人冇晒自己人生」的論點，可以從兩點思考，工作上的收入與支出 和 現實與角色的分別。誠然，不少TVB藝員都愛加入愛回家劇組，其一工作時間穩定，因為《愛回家》劇組有固定廠景且幾乎每日都播，所以工作時間與其他劇集相比較穩定，當中固定組合的演員大多都是按「朝九晚五」時間拍劇。其二，有穩定工作時間，自然就有穩定收入，出鏡率多即等於收入都較為穩定。

大家仲記唔記得熊樹根真名？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

入屋＝冇私生活？

至於現實與角色的分別，則是較為尷尬的情況。因為《愛回家》角色入屋，所以劇中大部分演員都已被定型，例如大龍生、熊樹根、大小姐、廢青安、朱凌凌、送水輝等等。入屋的好處是行出街，落街市買餸都有人「夾道歡迎」甚至買斤菜送多半斤菜，相反，則行出門口就變成沒有私生活的公眾人物。

咁大龍生呢?（《愛．回家之開心速遞》截圖）

抽離角色係重要課題

至於會不會混淆了戲劇中的角色與現實中的自己，就是各位演員藝人自己的課題了。TVB曾發生過「後生女藝人戀上已婚人夫」事件，就是「抽離唔到」所引起的。相信對於經驗較多的演員，熄機就抽離角色已是基本，大家又不用過於擔心。

《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書「Elaine」的李芷晴。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

李芷晴：搵男朋友要搵一個理解自己工作

《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書「Elaine」的李芷晴接受《香港01》訪問時說：「我又唔覺得話冇咗自己嘅人生，反而係多咗個名，無論叫我Elaine定係Step我都覺得好親切嘅。」她直言，雖然自己未有另一半，但認為將來的另一半並不會因為劇中角色與其他人拍拖而呷醋：「搵男朋友都要搵一個理解到自己工作上只係工作，相信我分得開戲裏戲外嘅人先可以真正拍拖長久。」

她亦說，認為拍劇可以讓她體驗不同的人生，如果說是「冇咗自己人生」倒不如說是「多咗另一個人生」。她說：「愛回家開工同收工嘅時間都相對係穩定啲，除咗外景有陣時會凌晨之外都相對少啲通頂嘅情況，咁當然如果有其他嘅拍攝機會都好好，好似我前排拍《企業強人》咁樣，對我嚟講都係好好嘅學習機會，可以試下唔同嘅演繹，試下唔同嘅角色。」