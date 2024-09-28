吳文忻自揭乳癌復發後首露面　赴泰國做細胞治療：強過晒所有人

前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）與大女陳芊彤（Scarlet）和細女陳施辰（Season）今日（28日）現身中環出席慈善嘉年華，今次亦是吳文忻自揭乳癌復發後，首度出席公開活動，她在接受訪問時表示：「我而家身體都好精神，做緊細胞治療，我上個禮拜喺泰國打咗220億免疫細胞入去，其實我三個禮拜前第一次去到泰國了解呢一個細胞治療，即時俾佢哋抽血喺我嘅血液裏面攞咗啲細胞去打癌細胞，總共大概1億左右，就等佢哋組合到220億，啱啱我上個禮拜就去咗泰國打返落自己身體，啲細胞喺我身體度打緊啲癌細胞，所以我而家啲免疫系統強過晒所有人。」

吳文忻自揭乳癌復發後，今日（28日）首度公開露面。（張祖銘攝）

講到是否暫時停止化療，她坦言：「暫時停止，如果之後有需要都要用嘅。」被問到為什麼會停止化療，她表示：「其實兩種唔同嘅治療，其實化療大家都知，但係細胞治療香港未有。我做過資料蒐集泰國、台灣、同埋內地其實都已經有，香港就據我所知有公司都有申請緊攞牌去做，但係衛生署未批。」她續指自從傳媒報道她乳癌復發之後，收到許多朋友的慰問和資訊。她分享得知朋友患癌仍能夠康復，所以對於病情相當有信心，她又強調去到泰國治療並沒有副作用，同時可以趁着機會旅行去按摩放鬆。

吳文忻透露最新病況。（張祖銘攝）

被問到今次是否第一次與兩位女兒一起參與活動時，她說：「係呀，第一次啊！我覺得佢哋兩個表現好好，其實佢哋而家呢個世代，佢哋有自己嘅社交媒體帳號，佢哋成日都會拍片同埋跳舞，都要問過佢哋想唔想接呢一個活動。」吳文忻的兩位愛女則在旁邊笑說非常高興能夠參與今次活動，並透露對於演藝圈相當有興趣，而吳文忻亦十分支持女兒：「最緊要佢哋想。」講到兩位女兒是否幫媽媽剃頭時，她們即異口同聲表示：「係呀！好驚整親媽咪。」吳文忻透露現階段可以留長頭髮。提到醫生有否明言不能去人多的地方，她說：「如果做緊化療嘅時候就係，但係而家已經停咗，做緊細胞治療增強咗自己嘅免疫系統，就變返正常人咁樣，打一次就可以。」她又透露明天將會去泰國複診。吳文忻將於下月踏入50歲，講到今年的生日願望，她就表示：「生日願望就一定係快啲好返。」

吳文忻下月生日，她的願望是希望身體盡快康復！（張祖銘攝）