港男冠軍深圳豪宅洩「物」疑快升呢人父　一物件存安全隱患惹熱議

現年40歲的高鈞賢，首屆《香港先生》冠軍出身，身材高大兼高顏值，可惜起初發展平平，之後轉戰內地，至近年再回TVB拍劇，憑《一舞傾城》、《新聞女王》及《逆天奇案2》再次引起觀眾注意，人氣急升，新劇《刑偵12》他也有份參與。

高鈞賢最近拍片介紹其深圳豪宅。（小紅書）

高鈞賢透露最近才搬家的，疑與女友築愛巢。（小紅書）

高鈞賢帶網民roomtour。（小紅書）

除了拍劇外，高鈞賢現時也積極經營社交平台，直播帶貨都撈埋，而感情方面他也有著落，在40歲生日時罕有分享與女友的合照，Sweet到爆。他接受傳媒訪問時，透露女友已拍拖一年，因對方是圈外人，所以希望低調一點，但就坦言希望今年或明年做爸爸，並不排除會閃婚。而近日，高鈞賢拍片分享其深圳豪宅新居，並寫上「sweethome」，期間更意外洩「物」，種種跡象，惹網民推測他為升呢做爸爸組織家庭做好準備。

屋企門口有個大鞋盒。（小紅書）

屋裡共有4房，3個廁所和2個套廁。（小紅書）

走廊好寬敞。（小紅書）

介紹主人房。（小紅書）

眼利網民發現窗台位置擺放了「孕婦枕」。（小紅書）

仲有部空氣淨化機，「孕味」濃。（小紅書）

高鈞賢近日為其在深圳的豪宅新居拍攝一段「Roomtour」，他片中表示：「最近是不是見我少一點點，最近在搬家，因為我平時一半時間在香港，一半時間在深圳，給你們看看我的roomtour」。片段所見，高鈞賢新新居小區設有緩跑徑，且環境幽靜。去到單位門口，高鈞賢暫時其放滿了波鞋的鞋盒，而走進屋裡，眼前是巨型長方型客廳，裝修風格簡約新潮，牆上掛了投影機和屏幕，甚有氣派，當眼位還擺放一個大型公仔擺設。

網民發現房間裡還有不少護膚品和名牌女士手袋。（小紅書）

房間充滿孕味。（小紅書）

高鈞賢表示全屋共有四房三廁和兩個套廁，他帶大家參觀了主人房、爸媽房間、客廳、飯廳和露台，並逐一作介紹。在露台更擺放置一張長枱，對著靚景嘆紅酒非常寫意。網民推測全屋面積逾2000呎。而在介紹主人房時，有網民卻錯重點，發現窗台出現「孕婦枕」，並寫道：「後面這個是孕婦枕嗎？跟我的是同款」、「哈哈哈哈哈哈要當爸爸了嘛」；同時也有眼利網民留意到屋企不少護膚品、及多個名牌女裝手袋，似乎新居就是他與女友的「愛巢」。

主人房內設衣帽間。（小紅書）

主人房洗手間勁大，還有山景。（小紅書）

雜物房很整齊。（小紅書）

客廳對出這個景，有山有水好舒服。（小紅書）

歎住紅酒一流。（小紅書）

其實早前

屋企有巨型投影機。（小紅書）

小戲院的感覺。（小紅書）

仲有紅酒櫃。（小紅書）

飯廳招待10個成年人4個小朋友都沒有問題。（小紅書）

好大個廳，仲有落地玻璃。（小紅書）

廚房設備齊全。（小紅書）

不過也有網民對高鈞賢放置在屋外的電板車產生疑問，認為存在安全問題，甚至可能觸犯法規：「溫馨提示一下：電動車唔可以上樓，而且鞋盒最好不要放在門口，公共區域，而且擋住栓了。」其後再有網民補充：「有明文規定，鋰電池不能上樓。為什麼不能上，你上網查鋰電池案例，或者你問問小區物業（通常是會告訴你不行的）」。早前網上曾瘋傳電動車電池升降機內爆炸片段，故網民叮囑高鈞賢還是安全為上。

高鈞賢把電板車放置屋外，引起網民熱議。（小紅書）

高鈞賢稱平時喜歡騎這個電板車代步。（小紅書）

網民留言。（小紅書）