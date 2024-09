胡定欣今日(29/09)出席「元滿 75 齊心賀國慶」啟動禮。最近TVB在「2024亞洲影藝創意大獎」中橫掃10個獎項,胡定欣更獲封后。胡定欣接受《香港01》訪問時表示感到開心。她說:「唔知道公司攞咗我哋嘅劇集去提名,好驚喜。因為《破毒強人》係上年劇集,所以突然之間知道就有啲surprise。」

胡定欣出席賀國慶活動。(林迅景 攝)

活動中胡定欣會上台唱歌,談到近況她就表示以練歌為主。她說:「劇集拍就未有,嚟緊《巾幗梟雄》應該都會係其中一套,而家都係準備緊宣傳安排。(練歌)多數係登台會用到嘅,而家就比較多時間可以練歌。今日會唱《至少還有你》、《終身美麗》、莫文蔚《The Way You Make Me Feel》。」

胡定欣上台演唱。(林迅景 攝)

講到藝人揀登台歌,原來都大有學問。胡定欣受訪時就表示喜歡向難度挑戰。她說:「雖然唔係歌手,但係我自己就有要求,我鍾意向難度挑戰。意思係會鍛鍊自己,再唱好啲。因為始終自己鍾意。(一首歌要練幾耐?)冇㗎,總之上堂會練,平時又會練。(沖涼會唱?)一定啦,我諗每個鍾意唱歌嘅人都會。」

胡定欣出席賀國慶活動。(林迅景 攝)