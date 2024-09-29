譚輝智將出首隻個人歌曲　嘆入行後與子女見面少：而家反而珍惜咗

譚輝智因參加《中年好聲音2》奪得亞軍而為人所熟悉。今日（29/09）他出席「元滿 75 齊心賀國慶」啟動禮一展歌喉。他接受《香港01》訪問時，透露即將會有屬於他的首隻歌曲面世，更表示歌曲花了將近兩個月，度身為他而訂造的。譚輝智說：「首歌講感激身邊嘅人。」＇

譚輝智因參加《中年好聲音2》奪得亞軍而為人所熟悉。（林迅景 攝）

為了製作歌曲，譚輝智說：「我自己就感激我老婆，但係首歌其他人唱都可以，親情又得，唔一定係愛情。本身收到歌詞嘅時候已經好多感觸，因為張家誠寫我好好，寫之前同佢傾咗幾個鐘，佢先至嘔到呢啲嘢。」他直言，當日上studio拜訪張家誠，兩個男人由出身到生活，與太太的狀態無所不談，了解過後，張家誠才製作出這一首歌。

輝智借此機會向太太及父親感謝這段時間的包容和支持。

梁浩賢跟劉威煌、譚輝智、顏米羔、甘永傑、王嘉明、梁思傑及導演潘文龍一齊組成「輕鬆啲」男團，定期開直播以歌會友。（IG@hyleunghoyin）

譚輝智說：「傾咗幾個鏗，好深入，佢就講佢。傾完之後，發覺我同佢都好似，佢又係周圍飛嚟飛去，又好似見另一半。」他直言，出道後工作及生活都改變了不少。雖然工作上可以時常與太太見面，但與一對子女反而少了見面。「小朋友真係少見，但係就......反而珍惜咗。以前可能係成日見就比較冇擺咁多心機，而家直頭一見到就攬住，跟住一齊傾偈。而家個仔4歲，個女就5歲。除咗呢樣（成日電視機見到），佢哋都未發現到，仲細仲未好清楚，我就反而感觸大啲。」