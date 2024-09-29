李克勤韓國被捕獲友善合照　大肚腩男意外入鏡成焦點原來勁猛料

李克勤近年常駐內地發展，繼《聲生不息》後，最近還憑參加真人騷《披荊斬棘4》，令他在內地人氣提升不少。不過「吊頸都要唞吓氣」，李克勤近日就去了韓國旅行叉電，還在遊客到訪熱點明洞被網民捕獲。

李克勤早前參加《聲生不息》。（微博@聲生不息官微）

最近則參加了《披荊斬棘》第四季。

節目中李克勤反串「虞姬妝」自覺好靚。（《披荊斬棘4》截圖）

該女網民以「一毛錢不花就能跟李克勤合照」分享道：「小時候就聽李克勤的歌，如今他老了，我也長大了，真是非常有緣，在韓國明洞半小時就偶遇了2次，大笨蛋的我居然不知道在第二次偶遇到就拿包包裡的筆讓簽名又是一次的遺憾」；相中見李克勤全身黑色打扮，素顏的他臉上帶點倦容，但與網民合照時還是露出笑容，非常友善，有網民打趣說：「看到克勤在韓國，我只想到《情非首爾》，哈哈。」

女網民在韓國捕獲李克勤並合照。（小紅書）

李克勤似在用電話找路。（小紅書）

眼利網民發現相中一角的原來是校長譚詠麟。（小紅書）

而有眼利網民從博主所分享的相片中的一角，卻發現一個挺住大肚腩，又熟口熟面的男士，放大一看，原來這麼「可愛的」原來是校長譚詠麟，雖然校長戴上口罩，但網民還是一眼認出，並紛紛留言調侃：「看到隱藏在遠處的譚詠麟了」、「他應該覺得：幸好沒看到我哈哈哈哈哈哈」、「哈哈哈哈象徵性的肚肚」、「校長那個肚子哈哈哈」。

隨後也有網民在討論區分享自己在明洞偶像集齊校長和李克勤的合照，並寫道：「誰懂！ ！ ！在明洞遇到左麟右李。在明洞逛街偶遇李克勤、譚詠麟，我與李擦肩，開始的懷疑到確認是他後幫隊友合影，結果隊友太激動緊張，合影完後就跟他說再見，忘了我還沒與他合影。看他們應該是私人行程，不好再追回打擾要合影，只能作罷了。」不少網民表示羨慕，可見「左麟右李」依然深受大家歡迎。

有網民成功集齊「左麟右李」。（小紅書）

有網民成功集齊「左麟右李」。（小紅書）