中年好聲音3｜比賽專業戶潘紹麟5燈過關　因一事激嬲巫啟賢即熄燈

TVB歌唱真騷節目《中年好聲音3》，今日（29日）一集繼續大灣區的比賽，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、張佳添、周國豐、巫啟賢和曾路得則擔任評審團。大灣區賽區餘下的10位參賽者今日出場，當中有一名參賽者以「五燈」過關，但因為一件事而被評審「熄燈」。

大灣區賽區餘下的10位參賽者今日出場。(節目截圖)

當中有一名參賽者以「五燈」過關，但因為一件事而被評審「熄燈」。(節目截圖)

現年38歲的網絡主播潘紹麟出場時唱著《那誰》，原來他曾經參加過不少大型音樂選秀節目，他更自言是「比賽專業戶」。潘紹麟曾參加過《快樂男聲》、《中國夢之聲》、《中國好聲音》等節目，但已經有一段時間沒有參加比賽，原因是因為「先生活，後理想」，他坦言次再參加比賽是希望圓夢：「有一段時間覺得參加比賽好難， 之後去咗做酒吧歌手，冇再做酒吧歌手之後，就去咗做直播，就咁一個人空房間對住一個鏡頭，成個傻仔咁喺度講嘢，我嘗試過萬人舞台，亦都試過喺酒吧度得兩張枱，落差感都好大，今次趁住男人四十之前，希望喺唱歌呢個夢想上發光發熱，圓自己心願。」

現年38歲的網絡主播潘紹麟出場時唱著《那誰》。(節目截圖)

潘紹麟更自言是「比賽專業戶」。(節目截圖)

潘紹麟用一把磁性煙嗓唱完《那誰》後，一眾評審都成功被俘虜，但在他唱完介紹自己時「太興奮」，把自己變成「話嘮」後，竟然惹來巫啟賢不滿。巫啟賢在說出對他的評語前，先按熄了自己的「燈」，更露出嚴肅的表情說：「如果你要做一個歌手講嘢時係要收，因為一個歌手要留啲空間畀人去欣賞佢嘅沉默、氣質。你嘅喺舞台上面所有呢啲發揮，係因為你做主播，習慣咗，歌手同演員同主播係完全三回事，所以當你做呢個角色嘅時，你要知道喺呢個角色，你要扮演嘅係一種咩情緒，呢個好重要。其實你唱完首歌我仲喺首歌嘅情緒入面，但你一講嘢我就想撳走呢盞燈，仲喺度感受緊個感動嗰時，你一開口即刻破壞晒！」雖然巫啟賢對他的話嘮很不滿，但仍然大讚他的歌聲很好聽。

潘紹麟因一事激嬲巫啟賢即熄燈。(節目截圖)

雖然巫啟賢對他的話嘮很不滿，但仍然大讚他的歌聲很好聽。(節目截圖)

張佳添第一時間就問潘紹麟有沒有抽煙的習慣，而他亦大方承認自己有抽煙，張佳添接著說：「你一唱歌嘅時候，可能你識用聲啦，你嘅唱歌功好扎實，大概你亦知道點樣去演繹《那誰》呢首歌，所以呢首歌係絕對合格有多。」張佳添亦不忘叫他抽少一點煙。

張佳添第一時間就問潘紹麟有沒有抽煙的習慣。(節目截圖)

張佳添亦不忘叫他抽少一點煙。(節目截圖)

周國豐大讚潘紹麟，他表示以「頭半首」來算的話，潘紹麟是大灣區的參賽者中最好：「我覺得係可以再用一個旁人嘅角度去睇呢個愛情觀。」雖然有不少網民都欣賞他的歌聲，但網民都用心良苦的勸他要一改態度：「謙虛一點，唱得好的人多的是，細心聆聽，受教。才有機會有路走」、「初賽講嘢已經咁囂張，注定冇觀眾，抵比巫啟賢窒佢」。

周國豐大讚潘紹麟是大灣區的參賽者中最好。(節目截圖)

網民都用心良苦的勸他要一改態度。(網上截圖)