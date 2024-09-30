劉嘉玲泰國偶遇呢位影壇大前輩不敢叫自己阿姐　梁朝偉表情成焦點

現年92歲、人稱「修哥」的胡楓，在影視界打滾超過70年，可謂是娛樂圈的活寶貝，繼奪得「第41屆香港電影金像獎終身成就獎」，再獲政府頒發「銅紫荊星章」，地位超然，就連貴為國際影帝的梁朝偉和其影后太太劉嘉欣，見到修哥都要保持謙卑。

修哥開心在泰國偶遇梁朝偉和劉嘉玲。（小紅書）

劉嘉玲笑得非常開心。（小紅書）

修哥稱呼梁朝偉做「偉哥」。（小紅書）

修哥稱呼梁朝偉做「偉哥」。（小紅書）

修哥沒有被年齡所限制，而且愈老愈精靈，近年還轉型做埋KOL，在社交平台開設「修哥萬花筒」，訪問不同明星，搞得有聲有色。最近，修哥還衝出香港，不過今次他不是做節目，而是在泰國偶遇梁朝偉和劉嘉玲，醒目的修哥當然捉住兩位巨星傾返兩句，而鏡頭後還有姜大衛與太太李琳琳等人，星光熠熠。

被修哥稱呼做「偉哥」，梁朝偉即揮手意指「不敢當」。（小紅書）

劉嘉玲稱他們在修哥面前，不可以叫「阿哥阿姐」。（小紅書）

劉嘉玲稱他們在修哥面前，不可以叫「阿哥阿姐」。（小紅書）

劉嘉玲稱修哥才是他們的「阿哥」。（小紅書）

劉嘉玲稱修哥才是他們的「阿哥」。（小紅書）

而在修哥這位大大大前輩面前，梁朝偉和劉嘉玲都即時變回後輩，當修哥稱呼梁朝偉做「偉哥」時，梁朝偉即揮手意指「不敢當」，劉嘉玲也表示在修哥面前不可以稱「阿哥阿姐」，因為修哥才是他們的前輩和「阿哥」。而向來寡言的梁朝偉，則全程在太太身旁靜靜地聽著，並露出靦腆笑容，網民大讚可愛之餘，也說梁朝偉和劉嘉玲對外一個「負責講」、一個「負責笑」，非常合拍：「梁朝偉真是惜字如金」、「梁朝偉全程笑瞇瞇」、「好靦腆」、「全程嘉玲代言」。

修哥為劉嘉玲舞台劇宣傳。（小紅書）

修哥為劉嘉玲舞台劇宣傳。（小紅書）

劉嘉玲多謝修哥為她宣傳舞台劇。（小紅書）

修哥與劉嘉玲的對話非常搞笑。（小紅書）

修哥O嘴。（小紅書）

修哥還不忘為劉嘉玲12月的舞台劇宣傳，笑指做舞台劇的人，說話都比較流利，逗得劉嘉玲非常開心，不過劉嘉玲笑著說：「12月13日第一場，但已經買不到票的了。」修哥露出「O嘴」表情，相當風趣。他問劉嘉玲舞台劇叫什麼名字，劉嘉玲說：「《香港式離婚》啊。」修哥表示：「哦～《香港式離婚》啊，好彩我沒碰過這東西。」劉嘉玲表示很開心可以在曼谷見到修哥。

場面非常開心。（小紅書）

場面非常開心。（小紅書）

修哥多謝劉嘉玲和梁朝偉受訪，而劉嘉玲則表示很開心在曼谷遇到修哥。（小紅書）

修哥多謝劉嘉玲和梁朝偉受訪，而劉嘉玲則表示很開心在曼谷遇到修哥。（小紅書）

最後，修哥還要整蠱梁朝伟，問對方與太太要從曼谷去哪裡，梁朝偉笑言：「由曼谷去曼谷囉。」修哥笑言：「不是吧，你剛剛不是這樣說的。」不過修哥還是透露了梁朝偉和劉嘉玲此行將前往二人的結婚紀念地—不丹，非常Sweet！

梁朝偉自嘲「不會講話」。（小紅書）

修哥整蠱梁朝偉。（小紅書）

修哥整蠱梁朝偉。（小紅書）

二人妙問妙答。（小紅書）

修哥透露梁朝偉和劉嘉玲此行將前往二人的結婚紀念地—不丹。（小紅書）

修哥透露梁朝偉和劉嘉玲此行將前往二人的結婚紀念地—不丹。（小紅書）

修哥透露梁朝偉和劉嘉玲此行將前往二人的結婚紀念地—不丹。（小紅書）

劉嘉玲與梁朝偉於2008年7月21在不丹童話般的美景下，以不丹藏傳佛教儀式舉行婚禮，逾百嘉賓飛往當地見證，兩人在被喻為「快樂國度」的不丹舉行世紀婚禮，成為全城佳話。

二人當年在不丹的婚照。（劉嘉玲微博照片）