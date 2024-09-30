「東張性感小花」歐遊狂曬噴血比堅尼相 被質疑忽然富貴咁樣答
撰文：林迅景
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鄧凱文（Eris）去年參加《2023年香港小姐競選》後加入TVB，憑樣貌身材而受到網民歡迎。參選後未夠一年，她即獲安排加入《東張西望》擔任主持。近來她經常在IG大派福利，分享在外國陽光與海灘的靚相。
可能有人會好奇，她經常出國旅行，是不是因為結識了「有米」另一半，還是因為家境富裕呢？鄧凱文接受《香港01》訪問時，就坦言她其實十分慳家，而且用了特別方法。她說：「因為有英國朋友就快畢業，畢業之後會去唔同城市同國家，所以我去搵佢哋之後就順便去埋旅行。」
她直言可以去不同地方影靚相的方法是，先飛去歐洲，再去歐洲各國。她回答：「我唔係成日去咁遠嘅旅行，係一次過去晒唔同地方，因為歐洲去歐洲唔同地方機票好平。一次過影好多唔同嘅相，咁就可以慢慢出post，所以就造成咗錯覺人哋以為我成日去旅行。」
她又表示自己其實好慳家，儲錢都是用來旅行。她說：「屋企人經濟係正常，我都係自己努力返東張之後儲錢，跟住就去享受假期之後再努力去儲錢。嗰一排都接近奧運冇乜工作，所以見有空時候去旅行。而家工作要緊，所以我都希望以工作行先，到真係有時間先會揀去旅行。我自己好鍾意陽光與海灘同埋大自然嘅感覺，所以我都係去大自然靚景嘅地方，唔使用咁多錢。我又對一啲奢侈品冇乜興趣，淨係會影吓靚相。」她也表示，希望與將來另一半可以去馬爾代夫蜜月旅行。
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鄧凱文（Eris）去年參選港姐雖然落選，不過就獲安排加入《東張西望》，更極速成為「東張女神」。一向不吝惜派福利的她，除了在社交平台分享泳衣照益網民之外，鏡頭前於《東張西望》亦經常以緊身衫示人，完全繼承了《東張西望》主持的優良傳統。