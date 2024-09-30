TWINS完成25場巡唱　阿SA蔡卓妍病住發燒跳足全場勁敬業

《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》前晚於廣州順利完成兩場演出，廣州是Twins內巡第10站，由今年香港年頭演唱會揭幕之後，Twins已經唱了25場，之後緊接還有汕頭及佛山，內巡完畢後，11月開始便會飛去美加、英國、新加坡等地開唱。



TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼完成25場巡迴演唱會。

TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼完成25場巡迴演唱會。

TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼完成25場巡迴演唱會。

TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼廣州站換上新歌衫。

TWINS阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼廣州站換上新歌衫。

來到廣州站Twins決定攪攪新意思，來一個「Twins點歌 fans唱」環節，阿sa謂：「嗱，就咁嘅，晚晚都係你哋點歌，不如今晚我同阿嬌點歌，你哋全場唱俾我哋聽？」歌迷立即大叫: 「冇問題！」最後全場萬人合唱《死性不改》送給twins，萬人歌聲大到震天，令Twins感動不而，阿sa謂：「我哋雞皮又出嚟啦！」Twins換上新歌衫，粉紅粉綠公主LOOK出場，歌迷嘩嘩聲大叫好靚，阿嬌就笑言，「我睇網上留言，有人話我似西蘭花，哈哈。」阿Sa就話，「我覺得我哋係西瓜囉。我係西瓜肉，你係出面塊皮，哈哈哈。」

昨晚第二場，Encore環節，突然於休息飲水時對阿嬌說：「我好似有啲作病，出晒虛汗咁，頭有啲痛、喉嚨又有啲痛，全身都痛喎.....我要唔要戴口罩呀？你驚唔驚？」阿嬌笑道：「我唔驚呀，我諗你可能係咪太熱，焗親呀？」阿唱完串燒經典金曲後，阿Sa坦言，「簡直係用緊生命嚟唱歌！」之後坐係舞台上面，「等等先，阿姐我要坐下....頭暈。」休息一會後，她才表示，「ok！得啦！」再用盡全部氣力，唱出《零4好玩》及《人人彈起》兩首快歌，全場觀眾即瘋狂衝落最前，又起身跟唱跟跳，氣氛熱烈。演唱會完結後，阿Sa即時回港，到家後量體溫，於IG Story中貼出 「37.5」體溫探熱針。

阿SA蔡卓妍原來發住燒完成廣州站TWINS巡唱。

阿SA蔡卓妍原來發住燒完成廣州站TWINS巡唱。

阿SA蔡卓妍原來發住燒完成廣州站TWINS巡唱。

今早阿Sa表示，「其實問過醫生，話37.5溫度係好輕微，今早休息過後已經好返好多，冇再燒啦！噚晚就真係唱到最後，係台上面係用生命嚟唱歌，用意志力叫自己頂住。但係觀眾，歌迷太好啦反應太勁，好似不停幫我打緊強心針咁，最尾兩隻快歌，「04好玩」、「人人彈起」個陣，我直頭投入到都唔記得左自己頭痛頭暈啦。」

今年11月twins將會於溫哥華開騷，阿Sa生日要於演唱會中渡過「係呀，11月就開始外巡啦，會去英國，美國，加拿大，新加坡等等地方，係會係多倫多過生日，11月20日就係溫哥華演唱會，之後23日就過多倫多唱，正日係個邊同親友，小學同學咁見下面，「好多年冇見佢地呀！終於有一年可以一齊過生日囉，都幾期待㗎。」

阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。

阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。

阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。

阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。

阿SA蔡卓妍阿嬌鍾欣潼11月將到美加繼續TWINS世界巡迴演唱會。

加拿大巡完，Twins就會過美國、英國演出， 阿嬌話，「上次係我係演唱會慶祝生日，今次就到阿Sa生日要係工作中渡過，不過有我哋大家陪住佢嘛，都應該會好開心嘅。」上次阿嬌生日，阿Sa於紅館為她準備萬人舉牌大合唱，問到阿嬌會不會演唱貫上為阿Sa準備神祕禮物，阿嬌笑道，「我冇唔識搞驚喜呀，但我聽歌迷講，話會係拿大幫我地搞神祕應緩，慶祝阿Sa生日，所以我就交俾佢地負責啦，希望佢地會比神祕驚喜我哋啦。」