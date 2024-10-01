MC張天賦「難以負荷」外間預期　平常心面對獎項：無得每年攞

MC安排功課俾自己，因為有唔熟悉嘅部份而感到辛苦。「我心態係你做緊嗰樣嘢真係辛苦，代表真係學到同攞到嘢。」（梁碧玲攝）

訪問這天，MC張天賦剛完成《THIS IS MC2 巡迴演唱會》大馬站，MC表示接下來有機會去埋深圳、澳門、美加，若然美加站成事的話，又一次嘅成就解鎖。今年除了巡唱外，MC在 8月時與Jer（柳應廷）聯手開騷，又要練舞又要練結他，MC在訪問時多次提到真係好辛苦。「過程係辛苦，但so far係開心，練結他自辛苦，彈到手指起繭，貼膠布再彈再甩皮再搣，不過我認為結他呢個路線係會keep住，我今朝食完早餐都練咗一陣，我幾享受拎住電結他自彈自唱嘅感覺，未來我希望更多呢類型嘅歌。」

巡唱嘅得著係咩？MC說：「每一個場舞台、觀眾都好影響台上演出，譬如馬來西亞，可能因為雲頂高，我係覺得條氣無咁順。」

雖然彈到手指起繭又甩皮，但MC十分享受拎住電結他自彈自唱感覺，仲話起繭係戰績，最激烈係可以用膠水封住甩皮位⋯⋯（資料圖片）

出道至今，MC演繹過不同風格嘅音樂作品 —— 由R&B「賦式情歌」、《Overkill》跳唱、暗黑風格嘅《第二人格》，為咗令自己嘅歌庫更多元化，加上有意往唱作人方向發展，今年決定跳出舒適圈，先後創作出《百萬大道》、《小心碰頭》。「兩首都係自己俾自己嘅功課，公司無要求我咁做，一來市面上好歌可遇不可求，不如自己寫； 二來係想fill up 自己歌庫 。咩都要試，好似之前個騷又結他又跳舞，其實好辛苦，但都係嗰句『關關難過關關過』同埋頂硬上，就好似搭飛機一樣，都係頂硬上。」對於自己呢兩份功課，MC不諱言會比其他歌更留意其播放率、討論度，但亦深明樂迷口味向來主觀。「我寫歌唔係要求每個人喜歡，只求喜歡聽呢類型歌嘅人有新鮮感，無辦法滿足晒所有人。」

MC喺「十大中文金曲音樂盛典」，奪5獎成大贏家，他當時曾話過有努力工作對得起所有獎項，但當時亦有壓力。（資料圖片）

提到今年派台作品仍未有登頂（叱咤），MC說：「今年仲有派台歌」，回答十分保守；但提到6月在「十大中文金曲音樂盛典」上，狂掃5個大獎後以「被封榜首很難負荷」形容心情，如今是否仍有難負荷的心態，MC說：「依然有很難負荷呢個4隻字 ，因為即使攞唔攞到獎都好，外界都會有啲對你嘅預期，而我對自己都有一個標準，但對獎項⋯⋯我真係好平常心，亦好坦白講，過去好多獎項都攞過，我係已經滿足，同埋咁多年，我最著緊係新人金，因為出道得一次，同埋整個音樂路咁長，我無得每年都要攞、亦無得首首歌都hit，同埋歌嘅嘢好主觀，攞唔到獎唔代表佢係壞嘅作品，有壓力，但其非來自公司或獎項，而係自己對自己嘅要求。」如果判斷作品成績，MC認為獎項只係其中一個準則，但網上討論熱度亦是重要一環，更舉例說《老派約會之必要》雖然零獎，但好評度極高。「如果首歌拎獎但無咩人聽我係會覺得唔值，但相反無拎獎但好多人聽，我嘅底氣會足啲。」

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Make up : Tammy Au @tammyau_makeup