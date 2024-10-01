康文署舉辦以動畫為主題的電影展　開幕電影定為《落凡塵》

一個地方的藝文發展及民生演變，往往可以透過欣賞她們的電影有所認識和體會。

「中國內地電影展 2024」。(公關提供)

由康樂及文化事務署（康文署）和南方電影文化基金會合辦的「中國內地電影展 2024 — 動畫百年 · 承先啟後」，開幕典禮訂於10月9日（星期三）晚上 7時正在香港大會堂展覽廳及劇院舉行，開幕電影為剛於7月在全國上映的《落凡塵》，屆時除了一眾主禮嘉賓外，《落凡塵》主創團隊更會和大家作映前分享。

「中國內地電影展 2024」開幕電影《落凡塵》。(公關提供)

康文署以動畫電影為題，從內地動畫電影百年的龐大寳庫裡，精心細選24部作品，長片共十部（八部售票、兩部免費），以及兩個短片合集（由十四部短片組成）， 展示了從早期以水墨畫、木偶和剪紙等中國特有藝術形式的動畫電影，到現今的國潮動漫，當中包括中國第一部長篇有聲立體卡通片《鐵扇公主》（1941）的修復版，一併安排在今次電影展活動中放映。

鐵扇公主 (長片 _ 1941) (4K修復版)。(公關提供)

開幕電影《落凡塵》被譽為「新中式國漫大片」，內容取材自中國傳統文化及民間傳說，融入二十八星宿等具文化象徵的符號，帶出別出心裁的情節，故事穿梭於冒險、親情及家庭等不同主線。這部中、港合作的國漫大片較早前亮相於有動畫界奧斯卡美譽的法國昂西國際動畫節（Annecy International Animation Film Festival），在這個1960年便成立的動畫節上讓全世界透過中國動畫電影認識中國傳統文化及其創新表達。粵語版《落凡塵》更由多位明星御用配音包括陳欣、鄭麗麗等眾多香港資深聲優藝人獻聲。

在今次安排於「中國內地電影展 2024」活動中放映的廿多部中國動畫作品中，包括早期的《鐵扇公主》（1941）、《神筆》（1955） 和《大鬧天宮》（1964） 等，是不少資深影迷的兒時回憶。這些經典動畫片使用素材千變萬化，有傳統繪畫在膠片上的模式，有結合水墨畫、木偶和剪紙等，在當年中國動畫發展的起步階段，這些作品無疑是珍貴的里程碑。

在今次安排於「中國內地電影展 2024」活動中放映的廿多部中國動畫作品中，包括早期的《鐵扇公主》（1941）、《神筆》（1955） 和《大鬧天宮》（1964） 等。(公關提供)

康文署同時挑選了《熊出沒 · 逆轉時空》（2024）、《大雨》（2024）及《向着明亮那方》（2021）多部近期作品，讓大家可以更了解內地動畫業的高速發展和成長，成為了全球電影行業中一股不容忽視的力量。中華文化源遠流長，包羅萬象，許多天馬行空的神話故事和家傳戶曉的民間傳說，以及近年流行的「共情」和現代情懷等題材，皆可透過動畫以影像形式呈現，讓觀眾得以一睹其風采。

康文署同時挑選了《熊出沒 · 逆轉時空》（2024）、《大雨》（2024）及《向着明亮那方》（2021）多部近期作品。(公關提供)

康文署同時挑選了《熊出沒 · 逆轉時空》（2024）、《大雨》（2024）及《向着明亮那方》（2021）多部近期作品。(公關提供)