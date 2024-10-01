何太唱 《少女的祈禱》勁難聽　網民留言：唱歌似讀書

何氏夫婦因為之前被《東張西望》連日追訪而成功引起網民熱討，隨後二人日日開直播成為網紅，何太更表示喜歡每天開直播與「粉絲寶寶」聊天。何太早前在直播中大開金口「唱歌仔」，一度唱出容祖兒的金曲，但因為她「美妙的聲音」太「繞樑三日」，令不少網民感到噪動。

何太在唱歌時，何伯坐在旁邊聽，他一度聽到露出「高潮眼」。(直播截圖)

何太率先唱的是《再見我的初戀》，她唱到七情上面，更一度唱到「高潮迭起」。(直播截圖)

其實在何太嫌棄何伯之前，二人才態度親暱的抱在一起。(直播截圖)

不死心的何太昨日（30日）又在直播中開金口，有「粉絲寶寶」留言叫她唱《少女的祈禱》，何太即笑著說：「唔係好識唱，我上次想唱都唱唔到，係啊，好難唱㗎，算啦。」說罷何太不死心的向「粉絲寶寶」表示只懂得「唱」一句。

不死心的何太又在直播中開金口。(直播截圖)

「祈求天父做十分鐘好人 」何太「唱」完即「冧樣」望向何伯，「賜我X的吻」唱完這句後她就向合伯表示自己不懂得「唱」，何伯更聽到「冧滋滋」的倚靠在何太肩膀上。雖說何太是在「唱歌」，但其實她與讀歌詞無異，何伯更一邊靠著何太一邊說：「記到歌詞先唱到㗎老婆仔！」

何太「唱」完即「冧樣」望向何伯。(直播截圖)

何伯更聽到「冧滋滋」的倚靠在何太肩膀上。(直播截圖)

何太之後在直播中講到早前在內地酒店暫住，她指有愛錫她的「粉絲寶寶」向她說：「見我成日咳，你係唔係缺湯水啊？應該好耐你都冇煲過湯飲，佢話要親自攞一個壓力煲畀我煲湯！」何太婉拒了這位「粉絲寶寶」的好意，她指在酒店不能煲湯，而何伯就做「應聲蟲」跟何太說酒店裡有煙霧感應器，所以不能煲湯。