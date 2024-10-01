元祖煮食KOL九十歲方太重現螢幕　五月曾因尿道炎引致敗血病入院

元祖級烹飪節目主持，現年90歲的方太（方任利莎），當年主持的婦女節目《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等都是香港熱門烹飪節目。早前其女兒爆出方太因尿道炎致敗血病肺炎留醫20日，近日終再現螢幕表現精靈令觀眾放下心頭大石。



86歲方太自爆當年50蚊煮一集 分享私房菜單：齋羅宋湯仔女好鍾意

現年90歲的方太（方任利莎）是不少婦女的偶像。（Facebook：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

方太話多年來都有收到邀請，但仔女唔太想佢咁辛苦再出嚟工作。（FACEBOOK：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

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香港電台電視節目《醫生與你》9月1日推出全新系列「講飲講食講健康」。每集邀請大廚就不同主題食材，炮製出營養豐富美味菜式，名人嘉賓及醫生化身食客，邊嘗邊談健康飲食之道。大步檻過的方太擔任嘉賓，在節目中大談豆腐這種食材，她認為豆腐老少咸宜且煮法多端，是簡單兼會零失敗的高營養食物，故她以前教烹飪時，不時以豆腐做材料下廚。

大病過後的方太（方任利莎）重現螢幕前任嘉賓。（Facebook：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

大病過後的方太（方任利莎）重現螢幕前任嘉賓。（Facebook：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

大病過後的方太（方任利莎）重現螢幕前任嘉賓。（Facebook：@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

方太表示以前教烹飪時，不時以豆腐做材料下廚：「豆腐可說是最易成功的菜式，只直接將它蒸煮，加點豉油和蔥花，已經行了。」她又以豆腐比喻人生：「它本身無味，跟做人一樣，看你怎樣控制。不同種類的豆腐，有不同煮法，就如我們一樣，遇到不同事情，要用不同的處理方法。」

方太（方任利莎）大讚豆腐這種食材。

方太（方任利莎）大讚豆腐這種食材。

方太正言自己是個另類老人家，飲食喜好多樣化，只要喜歡的就會吃：「我不是要食矜貴的東西，但會選擇適合自己口味的食物。食落口，無病無不適，我就繼續食。」她續道：「做人最緊要開心，食就是為了開心。食落肚但人不開心，哪有什麼意思？」