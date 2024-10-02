索腿女歌手廿四孝陪太子游水　兒子克服心漏症水運會奪第四勁感動

歌手車婉婉近年憑主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》，人氣急升，《第十一屆新秀歌唱大賽》冠軍的她，早前還迎來入行30年首個演唱會，獲不少圈中好友支持，令她非常感動。

車婉婉主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》，人氣急升。（小紅書@車婉婉Steffi）

車婉婉年初舉行首個個人演唱會。（小紅書@車婉婉Steffi）

工作迎來第二春，車婉婉私下也擁有一個美滿幸福家庭，她於2013年嫁給澳洲籍男友、游泳教練Jonathon，2017年以42歲高齡誕下混血兒子車浚義（BBQ），轉眼間，BBQ今年已經7歲讀緊小二，而且跟媽咪愈大愈似樣，非常可愛。車婉婉也「阿仔大曬」，去年為兒子能入讀一間好小學，勞心勞力左撲右撲，而且就算工作繁忙，但都不會錯過兒子的重要時刻。

車婉婉一家三口美滿幸福。（小紅書@車婉婉Steffi）

車婉婉有仔萬事足。（小紅書@車婉婉Steffi）

今個學期升讀小二的BBQ，日前再度出戰學校的水運會，盡得爸爸真傳的他，最後以第四名完成賽事，作為媽媽的車婉婉，頂著酷熱天氣，在泳池外等候仔仔，更隔住玻璃門用手機捕捉仔仔比賽的泳姿，真的是廿四孝。

今個學期升讀小二的BBQ，日前再度出戰學校的水運會，以第四名完成賽事。（小紅書@車婉婉Steffi）

作為媽媽，車婉婉當然有到場支持。（小紅書@車婉婉Steffi）

車婉婉在社交平台分享道：「第二次參加學校的水運會，BBQ先生拿了第四名，都有奬牌鼓勵，他十分之開心。Q MaMa今次亦『陪太子游水』，在游泳池外守候了半日。其實，我都差啲中暑！但係，見到D小朋友好開心，我又真係好開心，佢哋好盡力咁完成賽事，真係令我好感動。」

車婉婉頂著酷熱天氣，在泳池外等候仔仔，更隔住玻璃門用手機捕捉仔仔比賽的泳姿。（小紅書@車婉婉Steffi）

BBQ遺傳爸爸游水細胞。（小紅書@車婉婉Steffi）

她續言：「我們都要知道，練習，才能有進步，投放的時間，都不會是白費的。在這𥚃，我想恭喜所有得獎的同學仔，仲有所有參加比賽的，你哋都好叻叻，仲有所有BaBa MaMa嘅付出，真係辛苦晒。大家都要繼續努力呀！」

車婉婉有仔萬事足。（小紅書@車婉婉Steffi）

母子情深。（小紅書@車婉婉Steffi）

雖然BBQ今年成績不及去年銅牌，但其實已經非常叻仔，車婉婉早前曾在周國豐與伍仲衡的直播節目中，首度公開BBQ出世7日確診心漏症，令她擔心得要死，慶幸最後不用做手術，至今健康成長，現在不但克服心漏症，還遺傳爸爸游水細胞，說不定將來會成為「香港飛魚」。

BBQ愈大愈似媽媽。（小紅書@車婉婉Steffi）