蔡卓妍出道23年仍穩坐廣告天后寶座　半年擸六個代言宣布世界巡迴

今年年頭，Twins於香港紅館舉行十四場的《Twins SPIRIT Since 2001 Live》演唱會，更打破以往自己以往個場的場次，近幾個月又於內地巡迴，雖然人忙於內地巡迴，但一向是廣告商寵兒的阿Sa蔡卓妍單單於今年上半年便已接拍六個廣告兼代言，密密執的她可謂最強廣告天后。

蔡卓妍出道多年，仍然是廣告天后。（IG@choisaaaa）

出道二十三年的阿Sa向來受廣告客戶歡迎，除了形象健康，面對客戶或傳媒時亦十分識做，不時提及其代言產品，直接或間接幫品牌宣傳。雖然今年六月開始，阿Sa跟拍檔阿嬌展開內地巡迴演唱會，但她不時回港拍攝廣告，今年頭半年已狂擸六個代言，而且包羅萬有，包括：洗頭水、護膚品、健康產品、美粧產品集團、香港賽馬會婦女銀袋日及手機遊戲，她拍攝、代言過不同類型的產品經常出現於地鐵站，電視廣告，線上廣告及大型户外廣告等，不停在大家生活中出現。代言的產品當中，50惠、肌研及萊特維健已經多次續約，代言地區更是遍布全亞洲。

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍接拍的廣告有不同產品種類。（IG@choisaaaa）

除此之外，她又透露十月中完成內地巡迴後，十一月中便開始世界巡迴演唱會，第一站是美加巡迴，我哋今次仲會去埋英國，呢個地方係我哋第一次去做演唱會，所以而家未出發先興奮呀！」

Twins宣布11月中去美加、英國等地開世界巡迴演唱會。（IG@choisaaaa）