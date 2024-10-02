國慶表演延誤星二代主持狂搵話題　獨力拖足45分鐘直播獲大讚專業

昨日（1日）是國慶日子，電視台連續兩晚都有直播相關慶祝活動，不過由於表演有延誤，甚至無人機表演臨場取消，身為電視台主持人都要隨時執生。9月30日的《國慶75周年新生代千人合唱賀國慶》上，ViuTV由夏雨兒子黃奕晨（Dixon）擔任廠景主持，不過表演多番延誤，使他要不停搵話題拖延時間，講足45分鐘，睇見都替他辛苦。

夏雨兒子黃奕晨（Dixon）擔任《國慶75周年新生代千人合唱賀國慶》廠景主持。（ViuTV）

黃奕晨Dixon是夏雨的兒子。（IG@dixonwrong）

節目初段，Dixon先預告當晚表演，讀出一些資訊性內容，之後他說：「睇下現場情況先！」誰知電視只播出Key Visual（主視覺）圖像畫面達幾分鐘，後來再轉回廠內，Dixon表示現場出現少許情況，叫大家先睇住他，他只好在沒有其他主持互動的情況下，獨自支撐著整個場面，開始預告10月1日有煙花睇、封路措施、睇煙花攻略、國慶優惠、10月1日半價睇戲等等，甚至連個人睇煙花的經驗甚至新戲影評都出埋，表演都未開始。

主持以為表演要開始了，誰知電視播出Key Visual（主視覺）圖像畫面達幾分鐘。（ViuTV）

之後終於捱到去廣告，ViuTV直接播出三首MIRROR成員的新歌MV攝時間，而賣完兩次廣告後表演竟然都未開始，Dixon都十分尷尬，表示：「返到嚟《國慶75周年新生代千人合唱賀國慶》，因為現場仲有有少少情況出現咗，所以大家喺呢個時候都係要睇住我先嘅，真係非常之唔好意思，大家等等，有非常精彩嘅表演帶畀大家欣賞。」硬撐足45分鐘後，現場終於有表演睇，相信Dixon也終於可以鬆一口氣。

終於捱到去廣告，ViuTV直接播出三首MIRROR成員的新歌MV攝時間。（ViuTV）

賣完兩次廣告後表演竟然都未開始，Dixon都十分尷尬，表示：「因為現場仲有有少少情況出現咗，所以大家喺呢個時候都係要睇住我先嘅，真係非常之唔好意思。」（ViuTV）

Dixon的表現獲觀眾大讚專業，網民隔住電視都感覺得他何其無助，感覺到他已盡了最大努力拖時間，又不知表演何時開始，撐得十分辛苦，紛紛留言向他說：「辛苦晒」。網民還幫他設計對白，說：「我又X噏咗20分鐘啦幾時開始到啊」而他見到網民的讚賞，Dixon都有跟網民講多謝，並說：「應該嘅🙌🏻」十分謙虛。

45分鐘後，表演終於開始，相信Dixon跟家庭觀眾都一樣鬆一口氣。（ViuTV）