前港姐冠軍公開被富商老公指貪錢　愛靚衫包包真面目係「老虎乸」

現年50歲的前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）富商老公鄔友正，近日因頻頻在社交網發文激嬲老婆，近日兩度宣布封筆，並從澳門急急回港「慰妻」。而鄔友正似乎已冧掂老婆，翁嘉穗國慶日期間分享觀賞煙花照，心情大靚！然而話口未完，鄔友正再於社交網撰文，今次更公然話翁嘉穗「貪錢」？

翁嘉穗（Virginia）與富商鄔友正轉眼結婚25年。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

鄔友正文中形容自己是獨行俠，故是「猛虎」，回家後便變「羔羊」；然而翁嘉穗恰好相反，他指太太外面朋友眾多，故是羔羊，但回家便變「老虎乸」，他問道：「而我太太就由羊變為老虎乸！何解？」

翁嘉穗與老公鄔友正！（VCG）

鄔友正與翁嘉穗於1999年在美國結婚。（VCG）

鄔友正稱與翁嘉穗「人各有志」，但仍有共通點，便是貪錢，鄔友正寫道：「不過我同我太太都有相同之處，就係我同佢都好貪錢！佢貪錢可以買包包同靚衫；我貪錢可以同公司再創高峰和旅遊及享受美食！」不過鄔友正亦讚太太給予他自由，也是他成功原因之一。鄔友正又提到，打算留現金給兒子，讓後代生活無憂。

前「四料港姐」冠軍翁嘉穗（Virginia）自1999年閃嫁海馬牌床褥創辦人鄔友正後，便專心相夫教子淡出幕前。(翁嘉穗 Virginia Yung@FACEBOOK)

鄔友正文中「戴頭盔」，稱會改多話的缺點，「不過我喜歡講嘢，現在又喜歡寫小紅書，所以言多必失！言者無心，聽者有意，難免惹佢生氣！人總算有缺點，本性如此，盡量改吧！」

鄔友正公開話老婆翁嘉穗貪錢！（小紅書）

有網民提醒翁嘉穗看完文章後會嬲，「你公開話你老婆貪錢，你老婆又要鬧你啦」，鄔友正一貫積極回覆道：「我諗大部份美女都貪錢買包包，係人之常情，不過我講出嚟，其他人隱藏唔講！買包包也是推動男朋友或丈夫向上爬的動力！又唔係犯法，使乜怕俾人知！而且男朋友或丈夫買包包給你，更證明你在佢心裏有地位！難怪賣名牌包包都發達！」

又有網民指：「你太太看了這篇文章之後應該也會生氣了，要有心理準備」；鄔友正稱不怕犯險，「你喜歡這文章嗎？如果你喜歡，我犯險都值得！」

鄔友正公開話老婆翁嘉穗貪錢，回家變「老虎乸」。（小紅書）

鄔友正公開話老婆翁嘉穗貪錢，回家變「老虎乸」。（小紅書）

有網民提醒鄔友正小心翁嘉穗嬲。（小紅書）

有網民提醒鄔友正小心翁嘉穗嬲。（小紅書）

鄔友正積極回覆網民。（小紅書）

鄔友正積極回覆網民。（小紅書）

鄔友正積極回覆網民。（小紅書）

鄔友正積極回覆網民。（小紅書）