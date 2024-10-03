林夏薇被問同陳曉一齊拍劇有冇見到陳妍希　21字回應好友離婚傳聞

「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」昨日（2日）於紅館舉行，鄺美雲、蘇永康、陳展鵬、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇、朱敏瀚、吳業坤、胡鴻鈞、詹天文、冼靖峰與何晉樂等人參與演出。林夏薇在活動中獻聲，她出席活動後接受《香港01》訪問時表示很享受在紅館舞台上表演的感覺亦沒有緊張，她輕鬆的說：「咁又冇喎，排都排咗幾次，最緊要有前輩帶住。」

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林夏薇被問到新劇《黑色月光》香港到底什麼時間播出，她表示內地平台會先播出，至於香港播出時間，她指應該要等月底：「我哋下個禮拜就要去北京宣傳個劇啦，香港就應該會10月尾會上，內地會出先嘅。」林夏薇劇中有不少激烈的床戲，她表示難度很高：「你無論喺情緒上，床戲你又要靚，即係又要就個角度靚啦，咁個情緒又要係度啦，所有嘅嘢要配合，變咗要同對手夾得好好，咁呢樣嘢都係一個好高難度，睇預告都會見到啲叉頸嘅動作，即係你要各方面都配合到你比較難啲。」

林夏薇預告新劇《黑色月光》同王浩信有大量激情場面。（葉志明攝）

林夏薇表示拍一場「靚」床戲需要多方面嘅配合。(梁碧玲 攝)

林夏薇與陳曉在北京中央戲劇學院認識，份屬好友兼同學的二人早前於內地拍畢古裝劇《大生意人》。林夏薇被問到有否留意到好友傳出與陳妍希離婚的消息，她拍於劇中大多數時間都與陳曉一起拍攝：「我見到陳曉，我同佢討論嘅戲就好多，我哋都係主要討論個劇情囉，同埋個故事個發展啊同人物設定啊。因為我同佢對手戲多，所以我哋就主要係傾工作多，作為好朋友就唔會去同佢傾其他嘢囉。（即係冇問過佢？）我哋冇傾其他嘢，我哋主要都係傾工作，因為我自己都要顧好我個角色。」

林夏薇畢業後相隔15年與陳曉首碰頭拍劇。（資料照片）

林夏薇同陳曉份同好友兼同學，二人早在北京中央戲劇學院已經認識。(梁碧玲 攝)

至於林夏薇於拍劇時有沒有見過陳曉的太太陳妍希現身探班時，她繼續表示自己不知道：「因為我要顧返自己個角色，所以我就冇理到其他嘢。」

林夏薇表示拍劇時要顧好自己個角色，所以我留意到陳妍希有冇現身探陳曉班。(梁碧玲 攝)