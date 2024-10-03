許靖韻大灣區音樂會疑升呢　與楊受成成龍同坐地位超然

「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」昨日（2日）於紅館舉行，鄺美雲、蘇永康、陳展鵬、胡定欣、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇、朱敏瀚、吳業坤、胡鴻鈞、詹天文、冼靖峰與何晉樂等人參與演出。

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許靖韻昨日亦有上台表演，活動後許靖韻接受《香港01》訪問時被問到最近是否主要於內地發展為主，她表示是幸運：「係因為之前好好彩去到好多唔同嘅綜藝節目，所以多咗好多機會嘅，其實嚟緊都希望可以再多啲綜藝畀大家聽我唱歌。（主要以音樂節目為主？）其實我乜都得㗎，音樂我又好鍾意啦，其實我覺得音樂以外我會好有興趣，因為我比較少上音樂以外嘅綜藝啦，可能煮嘢食咁啦。」許靖韻又表示自己挺喜歡遊戲節目：「玩啲冒險啊，一啲比較野外嘅我都幾鍾意，我幾鍾意玩遊戲。」至於許靖韻被問到怕不借毀形象時，她捧腹大笑說：「吓，唔會啦！我冇㗎！我本身就冇乜形象！」

許靖韻不怕形象被毀，想參加多啲遊戲節目。(梁碧玲 攝)

許靖韻仲話自己本身就冇乜形象。(梁碧玲 攝)

早前的中秋節「2024灣區升明月大灣區電影音樂晚會」，許靖韻被安排坐在老闆楊受成博士和成龍的中間，似乎備受看重。許靖韻被問到是否「上位」時，她驚訝表示只是剛好：「其實真係咁啱啊！我有個機會同大家去講呢一件事，因為我見到大家都有影咗啲相，喺我嘅社交平台留言啦。咁嗰晚其實咁啱我唱完之後我就去咗老闆個枱度打招呼，咁啱有個空位，老闆就邀請我一齊坐一齊睇騷，我就好開心可以同成龍大哥同老闆一齊坐，真係咁啱囉。（本身坐邊？）本身同曾比特，我係同曾比特一齊行咗過去囉，可能大家冇見到曾比特走咗冇坐低，咁就我坐低咗喺老闆嗰枱。（會唔會係老闆睇重你？）老闆都好睇重我哋每一個藝人㗎，老闆每一個都好錫嘅，當然我都覺得老闆當然都好錫我啦，咁就邀請我坐埋一齊。」

許靖韻話係老闆楊受成博士邀請佢坐低。(梁碧玲 攝)