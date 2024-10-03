郭珮文上遊艇玩透視誘惑騷惹火身材　親回網民點解呢位男神唔要佢

現年23歲的郭珮文（Juliana）雖然在《香港小姐競選》中落敗，但卻憑著嬌人身材殺出一條血路，成為全城焦點，而且她非常清楚自己的「流量密碼」，沒浪費上天給她的天賦，經常在社交平台大派福利，將其性感火辣身材展現得淋漓盡致，因此深受網民喜愛，令她極速上位。雖然新一屆港姐師妹已誕生，但宏觀暫時仍未有人可動搖她「最強Body」的位置。

由參選港姐至今，郭珮文的出眾身材一直都是焦點。（資料圖片）

郭珮文擁有屈機S型身材。(IG@julianakpm)

呢一夾不得了。(IG@julianakpm)

從不會令人失望。(IG@julianakpm)

近日，郭珮文在社交平台分享坐遊艇維多利亞港觀賞國慶煙花匯演的相片。相中，郭珮文看似密實，但放大一看，其白色蕾絲上衣裡面只有一件bra top，大玩透視誘惑之餘，視覺效果相當「凸」出。郭珮文在遊艇上又食pizza、又大擺pose與煙花合照，玩得十分盡興。

郭珮文在社交平台分享坐遊艇維多利亞港觀賞國慶煙花匯演的相片。(IG@julianakpm)

看煙花前先醫飽個肚。(IG@julianakpm)

笑得好開心。(IG@julianakpm)

與煙花合照。(IG@julianakpm)

而網民同樣看得開心，紛紛留言：「女神開心笑容非常可愛」、「妳真係好正」、「惹火」及「你比身後既煙花仲靚仲好睇」。期間有網民問：「黃宗澤點解唔要你？」這竟引來本尊「現身」，並親自回答：「我點知？」其他網民笑指沒想到她會認真回答，很可愛。事緣是早前郭珮文有份參演《法證先鋒6 倖存者的救贖》，同男神黃宗澤合作，單身的她大讚對方是筍盤，各方面都很完美：「可惜佢唔要我！我都唔知佢會鍾意啲乜」。另外，她又說不抗拒性感演出，但底線是不可以露點。

網民留言。（小紅書）

郭珮文在《法證6》飾演黃宗澤左右手。（劇照）

郭珮文讚黃宗澤是筍盤。（IG@boscomine）