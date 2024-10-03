姜濤與隊友直播期間手指公撩鼻　繼IG自爆大便後再放低偶包

姜濤雖然是頂流偶像，但近年他就愈來愈放開偶像包袱，除了自貼黑圖外，更曾在IG限時動態說：「上台前大個便。」表演完後，他又寫道：「要不要再大個便？」有人就覺得核突，但亦有粉絲認為這樣十分真性情，表示：「靚仔都要屙屎㗎。」

姜濤曾在廁所自拍，IG自爆上台前要大便。（IG@keung_show）

日前姜濤直播期間，更不顧儀態當眾撩鼻屎，他當時與隊友盧瀚霆（Anson Lo）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）在MIRO會員直播中傾偈，當時Stanley正問他問題，而姜濤十分自然地把拇指放進鼻孔，邊撩邊答，不過他的手指並沒有伸得太入，也可能只是鼻痕，捽鼻搔癢。

姜濤早前與隊友盧瀚霆（Anson Lo）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）在MIRO會員直播。（直播圖片）

他回答問題時，將手指公放入鼻窿，被指公然撩鼻屎。（直播圖片）

有網民轉貼了相關片段，認為姜濤在這麼多人觀看的直播中撩鼻實在太不雅觀，有人留言：「就算平時同friend圍埋傾緊計 都唔會咁做啦」並貼出舊圖指姜濤不止一次在公眾場合撩鼻。不過其實姜濤毫不介意被影響形象，早在直播後，他已在自己的社交平台出Po，貼出部份精華片段，當中亦包括撩鼻片，他寫下：「沒什麼特別的 好久不見了各位👋🏻 在心中🫶🏻」姜糖都表示收到晒，甚至有人留言透露自己我偷偷儲起了幾條他用手指公撩鼻的影片，覺得很可愛。

姜濤都轉貼了直播的照片。（IG@keung_show）

他甚至Cap低自己撩鼻的畫面，再次放低偶像包袱。（IG@keung_show）