阿Sa蔡卓妍爆41歲童顏減齡秘密　每日敷面膜做Gym維持靚爆狀態

年度賽事「莎莎婦女銀袋日2024」將於11月3日（星期日）在沙田馬場盛大舉行。大會今年特別邀請了被譽為「童顏女神」的蔡卓妍（阿Sa） 擔任形象大使，早前阿Sa便以一身俏麗粉紅造型現身沙田馬場為活動拍攝宣傳片。

「童顏女神」的蔡卓妍（阿Sa） 擔任形象大使。

阿Sa為沙田馬場拍攝宣傳片

短片中，阿Sa與閨蜜們精心打扮參加這個年度盛事，除了觀賞精彩刺激的賽事外，更盡情享受現場派對好氛圍。拍攝當日，阿 Sa穿上了一條設計簡約高貴的粉紅色斜肩連身裙，輕露鎖骨的同時完美展現她的至Fit身形。頭飾方面，阿Sa 就配戴了一頂由英國著名帽飾品牌 Emily-London出品的人手定製帽飾。

阿Sa表示銀袋日是展示大家美麗風采的絕佳時機，入場人士都會悉心打扮一番，所以她非常重視今次的造型。阿Sa曾多次與造型師溝通，表示標誌性粉紅色是必不可少的元素，此外更要以最佳狀態示人。阿Sa笑言為了靚，日日勤力敷面膜同做Gym， 務求當日以最靚狀態見大家 。阿Sa 補充她特別鍾愛當天配戴的帽飾，尤其帽上的駿馬裝飾，設計優雅又帶點型格元素。

阿Sa非常重視今次的造型。

本色演出宣傳片 自信表演一take 過

除了一身優雅的俏麗粉紅造型外，阿Sa 在拍攝當日表現亦令大家讚不絕口，大部份鏡頭都一take過。而一向活潑的阿Sa，在休息期間更與一眾工作人員有說有笑，一邊討論拍攝詳情，一邊相互交流最愛歌單，同時更一起搜尋拍攝場地附近的美食。阿Sa表示每次進行拍攝工作都會消耗不少體力及腦力，所以一定要以美食好好獎勵自己。被問到首次擔任形象大使的心情時，阿 Sa 表示非常興奮和開心﹕「自己對fashion和扮靚都特別有興趣 ， 之前有去過沙田馬場亦覺得現場氣氛很好 ，所以非常期待11月3日的來臨！」

阿Sa非常出力地宣傳活動。

阿Sa不負形象大使之名，非常出力地宣傳活動 ，表示當日除了有精彩刺激的賽事，亦會提供不同款式的帽飾讓大家試戴、全城大熱的photo booth 供大眾影相打卡，還有每年大家最期待的紀念襟針等。

大方分享扮靚心得

拍攝期間，阿Sa大方分享她的扮靚心得。衣著方面，阿Sa表示最重要是選擇適合自己的風格，不要盲目跟風，她表示初入行時，經常在時裝雜誌上看到最新款式便覺得是靚，但後來跟很多不同的時裝達人合作後，慢慢學懂要了解自己的合適風格及優點，才是最成功的打扮，因為只有在最舒適自在的狀態下，才能展示自己最自信及最靚的一面。在妝容方面，阿Sa建議近年非常流行的自然妝容，她認為自然妝容令人看起來更精神，相比起濃艷的妝容，可大大起到減齡效果，這亦是她能成為「童顏女神」的秘密之一。

當提到造型中的 must-have 配件 - 帽飾，阿Sa就表示挑選帽飾一定要與自己的衣著配合，選擇與衣著近似色調的帽飾可以穿出高貴、簡潔的俐落感；同時要留意自己的頭型及臉型，例如若想修飾臉型，可以挑選闊邊帽飾以達致瘦臉的效果。

阿Sa表示挑選帽飾一定要與自己的衣著配合。

分享完扮靚tips後，當被問到當日的造型時，阿Sa表示，帽飾則是配戴來自 Emily-London 的作品，因為 Emily-London 的創辦人 EmilyBaxendale 曾經接受英國皇室帽飾設計師訓練，亦曾為名人及英國皇室成員設計帽飾，加上 Emily-London 出品的每一頂帽都是人手製造，每一頂都是獨一無二，非常珍貴。

阿Sa表示帽飾是來自 Emily-London 的作品。

熱切期待入場 寓工作於娛樂

最後，當問到她對馬場及馬匹的印象時，阿 Sa 表示賽馬運動是香港最具代表性的活動之一，可說是享譽國際，因此除了工作外，她亦會約同朋友一起入馬場，特別是當有朋自遠方來的時候，她亦會推介他們入場感受一下這項香港特色活動。阿Sa表示她知道現時在大型賽事舉行的日子，大會安排不少活動和表演，令大家可以一邊觀賞賽事，一邊享受輕鬆愉快的氛圍，就像是參與一個大型嘉年華一樣，所以今次成為形象大使一定會寓工作於娛樂，好好享受場內的氛圍。