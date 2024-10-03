25歲華語樂壇新星菲道爾來港舉辦演唱會　以抒情EMO曲風打動粉絲

25歲馬來西亞歌手菲道爾首次席捲香港！來年1月將於香港舉辦《能遇見，就很不错了》亞洲巡迴演唱會 — 香港站。菲道爾以「EMO」曲風會歌迷，有一種EMO叫 — 菲道爾。

25歲馬來西亞歌手菲道爾首次席捲香港！來年1月將於香港舉辦《能遇見，就很不错了》亞洲巡迴演唱會 — 香港站。(大會提供)

菲道爾是華語樂壇閃爍的新星，「菲」一般強大的創作實力，道出了人生中每個階段的真實寫照，透過歌詞中的激勵、傷感、憂鬱、遺憾與迷茫，以抒情EMO曲風為主打，加上溫暖的嗓音，在出道短短幾年裡征服了無數歌迷。

菲道爾是華語樂壇閃爍的新星，「菲」一般強大的創作實力。(大會提供)

菲道爾歌曲精髓在於貼近life的靈魂共鳴，也不時體現live in the moment。和許多追夢的人一樣，他也曾有過想要放棄的念頭，但就是那股倔強的音樂力量與信念促使著他，一步步從馬來西亞走到了國際的舞臺。

菲道爾歌曲精髓在於貼近life的靈魂共鳴，也不時體現live in the moment。(大會提供)

繼《阿拉斯加海灣》後，菲道爾在短短的 2 年內成功發表了不少出圈的歌曲， 如《友誼長存》，《能遇見，就很不錯了》，還有膾炙人口的《在迦納共和國離婚》。 他的歌曲不僅在Youtube Music & Spotify連續登上Trending #1的熱門歌曲，更破天荒在馬來西亞電臺的全球十大金曲排行榜中，狂掃5首歌的席位。 首首破億流量神曲，除非你沒玩社交平臺，不聽電臺，不看電視，不然你不可能沒聽過他的歌。

菲道爾道出了人生中每個階段的真實寫照，透過歌詞中的激勵、傷感、憂鬱、遺憾與迷茫，以抒情EMO 曲風為主打。(大會提供)

2024年6月在新加坡濱海藝術中心連開兩場演唱會，門票在短短的 2 個小時就被搶購一空。8月剛結束的馬來西亞站雲頂場，同樣的也是秒殺，締造了新人歌手門票秒殺的瘋狂紀錄。搶不到票的歌迷紛紛喊冤，看過菲道爾演唱會的歌迷更是意猶未盡，希望菲道爾能趕快到香港會歌迷。千呼萬喚之下，這次菲道爾終於來了！

菲道爾終於來香港舉辦演唱會。(大會提供)

菲道爾亞洲巡迴演唱會詳情：

菲道爾《能遇見，就很不錯了》2025 亞洲巡迴演唱會—香港站



演出日期：2025 年 1 月 18 日（六）



演出時間：7pm



演出地點：AXA安盛創夢館，西沙GO PARK

