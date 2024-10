今屆港姐季軍楊梓瑤,因長腿以及在決賽當晚妙問妙答「兩餸飯要有楊枝甘露」吸引了不少Fans,而近日她卻自拍素顏和面腫腫的照片,見她咀扁扁,以為她鼓起泡腮不開心,原來因為她剛剛剝了智慧齒。楊梓瑤在社交平台表示:「the third day after my wisdom teeth were pulled out.」不過素顏的楊梓瑤樣子十分童顏,而且皮膚很好,果然是天生麗質!

楊梓瑤是今屆港姐季軍。(資料圖片)

身高178cm的楊梓瑤擁有一雙超長腿。(Ig@amina.yeung)

楊梓瑤日前發布自己在北京電影學院的舊照。(Ig@amina.yeung)