企業強人第15集劇情｜尹詩沛原來係間諜　仲將陳豪錄音交畀呢個人

《企業強人》第15集劇情：

張曦雯得知是譚俊彥安排的局，讓她跟陳豪最後才知道成峰會入股世代，生氣至極，她聽完譚俊彥的解釋後把他辭退，但被鄭啟泰阻止。

張曦雯生氣至極，她聽完譚俊彥的解釋後把他辭退。(影片截圖)

張曦雯欲辭退譚俊彥卻被鄭啟泰阻止。(影片截圖)

譚俊彥獲指派進入世代物流董事會；譚俊彥提出與電商「買好貨」合作，董事們反對，陳豪卻大開綠燈。龔嘉欣及姜大衞稱應該由世代的人來處理，最後由吳子沖及李芷晴到哈爾濱洽商。

譚俊彥獲指派進入世代物流董事會。(影片截圖)

龔嘉欣及姜大衞稱應該由世代的人來處理，最後由吳子沖及李芷晴到哈爾濱洽商。(影片截圖)

譚俊彥回世代時得知有一輛貨車在去碼頭的路上貨物散到一地都是，譚俊彥馬上過去「落手落腳」幫忙，可見他其實真心為世代。陳豪吩咐吳子沖等查核買好貨的背景，經過一晚的努力，一班員工已經累攤，另一方面張曦雯亦幫忙調查「買好貨」背景，最終知悉譚俊彥所言非虛。

陳豪吩咐吳子沖等查核買好貨的背景，經過一晚的努力，一班員工已經累攤。(影片截圖)

譚俊彥回世代時得知有一輛貨車在去碼頭的路上貨物散到一地都是，譚俊彥馬上過去「落手落腳」幫忙。(影片截圖)

2021年，世代終於再次上市，譚俊彥問陳豪當日融資400億的原因，陳豪賣關子表示適當時間就會知道。世代收市達他們的理想數字，而姜大衞則在市面大量購入股票，希望從中賺一大筆。

譚俊彥問陳豪當日融資400億的原因。(影片截圖)

譚俊彥問陳豪當日融資400億的原因。(影片截圖)

姜大衞則在市面大量購入股票，希望從中賺一大筆。(影片截圖)

原來陳豪打算將其兩成股份轉贈給公司所有員工，譚俊彥反對。陳豪與譚俊彥打賭，如果他手上的原子筆不能於午夜前由前海送抵身在哈爾濱的李芷晴手中，便會收回決定。哈爾濱下大暴雪，阻塞送貨的道路。陳豪親自致電送貨的快遞員，交托這個不可能的任務。

原來陳豪打算將其兩成股份轉贈給公司所有員工，譚俊彥反對。(影片截圖)

哈爾濱下大暴雪，阻塞送貨的道路。(影片截圖)

原來尹詩沛是「間諜」，她在會議室中安裝了偷聽器，她把錄音傳給一個人。這個人就是丁小姐（朱智賢飾），而朱智賢是另一間物流公司的人，她到底為什麼要得到陳豪的錄音？

原來尹詩沛是「間諜」，她在會議室中安裝了偷聽器。(影片截圖)

朱智賢是另一間物流公司的人，她到底為什麼要得到陳豪的錄音？(影片截圖)

朱智賢是另一間物流公司的人，她到底為什麼要得到陳豪的錄音？(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)