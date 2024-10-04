黎瑞恩演唱會在即全力專心閉關做預備　仲堅持唔會用提字機

歌手黎瑞恩（小恩子）將於10月19日及20日假座西九文化區戲曲中心大劇院舉行一連兩場黎瑞恩《V Union恩賞・演唱會2024》，由本地舞台、星傳文化娛樂 主辦，創科媒體、森立演藝協辦，杜自持擔任音樂總監，讓一班樂迷大呼期待。距離演唱會尚餘兩星期，小恩子已開始閉關，留在家中練歌及背歌詞，為了演唱會作好預備。

歌手黎瑞恩（小恩子）將於10月19日及20日假座西九文化區戲曲中心大劇院舉行一連兩場黎瑞恩《V Union恩賞・演唱會2024》。（資料圖片/梁碧玲攝）

繼續行善精神 演唱會助「快樂港仁」籌款

一向做善事不遺餘力的小恩子，每次舉行演唱會都會幫助不同慈善機構籌款。2013年《黎瑞恩 ALL FOR LOVE 慈善演唱會》為榕光社籌款，幫助獨居長者和聾啞兒童；2018年《感恩有你》演唱會，小恩子就為腎臟基金會籌款買洗腎機等等。

一向做善事不遺餘力的小恩子，每次舉行演唱會都會幫助不同慈善機構籌款。（IG：@vivianlaisuiyan）

今次演唱會也不例外，延續助人為快樂之本精神，今次個唱幫助機構「快樂港仁」籌款，讓一班有需要的中風病人可以獲得免費中醫診療服務。為此，小恩子呼籲朋友、歌迷們不要送禮物、花籃，將購買花籃的金錢捐給「快樂港仁」，「每捐300元就可資助1位中風病人針灸治療1次，幫助到有需要病人更加有意義。」

今次演唱會也不例外，延續助人為快樂之本精神。

為小調樂曲誠邀北京師傅刺繡服裝

一向十分欣賞中國傳統藝術文化的小恩子，今次演唱會其中一部份將會演唱小調歌曲，小恩子更花足心思，特別邀請了國際級著名洞簫演奏家譚寶碩大師助陣演奏，更專誠請了北京的師傅訂造一件全人手刺繡的國風服。小恩子期待說：「下星期就會運到香港，我都好想快啲見到實物。」

黎瑞恩特別邀請了國際級著名洞簫演奏家譚寶碩大師助陣演奏，更專誠請了北京的師傅訂造一件全人手刺繡的國風服。

距離演唱會還有兩個星期時間，為了屆時有最佳狀態，小恩子早已謝絕一切約會，全力留在家專心閉關。她更直言不會用提字機，「希望每首歌唔會錯歌詞，我記性差，所以要特別落力。」