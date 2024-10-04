十七年命運週期11-15集劇情劇透｜ViuTV原創劇+演員角色陣容

《十七年命運週期》由作為編劇，林毅為執導，由廖子妤、楊樂文、陳健朗、李敏、張可欣主演的的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。

十七年命運週期｜故事簡介

在2003年，中四女生陶嘉韜－蕃茄，經歷家庭的重大改變，令蕃茄好想離開香港去心目中的地方。後來，蕃茄認識了少年犯小青，2人為了實現夢想，加入了劇團，但就爆發了SARS。在17年後，又因為新冠肺炎，蕃茄的父親染上肺炎。就在這時間，蕃茄和小青收到導演歐陽柊的聯繫，導演希望在疫情中重演當年的已胎死腹中的舞台劇，完成當年的夢想。

十七年命運週期第11-15集

十七年命運週期第11集（10月7日 星期一）

蕃茄（廖子妤飾）在初次體驗醉意時，幻想出丈夫（陳健朗飾）的鬼魂，卻信以為真。當她從夢中醒來後，蕃茄向這個鬼魂提出了一個難以承受的問題……在2003年，超人（林漢忠飾）向蕃茄（張可欣飾）表達心意。隨著蕃茄逐漸打開心房，她卻不知道該如何面對小青（陳書昕飾）。

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十七年命運週期第12集（10月8日 星期二）

蕃茄與木星（楊樂文飾）隨意夜遊於英青中學，回憶起十七年前那段青春的短暫時光。又是一個漫長的夜晚，蕃茄揭示了丈夫去世前的情況與真相，那個令她無法妥協的價值觀差異，成為她心中永遠無法癒合的傷痕……在2003年SARS疫情肆虐之際，大家各自心懷憂慮，彷彿面對著一場巨大的威脅……

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十七年命運週期第13集（10月9日 星期三）

木星希望能通過加入劇社來紀念他昔日的摯友，於是他與歐陽（黎濟銘飾）打賭，條件是必須創作出引人發笑的「棟篤笑」段子。雖然木星對幽默並不在行，但他決心重新審視自己的人生，努力尋找那一絲靈感。他回想起2003年，與超人一起策劃賺錢的計劃，卻意識到他們已經走上了一條無法回頭的分岔路。

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十七年命運週期第14集（10月10日 星期四）

因為Soling（毛曄穎飾）的一次失誤，劇社面臨著可能無法完成比賽的危機。為了挽救演出，導演提出了大膽的建議——提前進行錄影。在演出當晚，超人恍然大悟，及時趕來參與演出，但小青卻在後台發現了蕃茄和超人之間的關係。此時，學校裡也出現了一位不速之客，偷偷使用禮堂的行為即將被揭發，小青在思緒混亂情況之下作出了魯莽的舉動……

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十七年命運週期第15集（10月11日 星期五）

2020年，隨著疫情管制措施的放寬，劇社克服重重困難，終於迎來了正式公演的時刻。舞台上的故事橫跨過去與現在，兩個疫情時代的經歷交織在一起，昔日的點滴再次在眼前重現。大家藉著這個舞台，逐一告別過去的遺憾。隨著這一週期的結束，一個嶄新的篇章也隨之展開。

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十七年命運週期第6-10集

十七年命運週期第6集（9月30日 星期一）

蕃茄（張可欣 飾）心中有了離開劇社的想法，但劇社的成員們都齊心協力，以真誠的方式挽留她。在彼此的羈絆中，他們產生了一種無法言喻的力量，讓蕃茄感受到深厚的情感牽引。

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十七年命運週期第7集（10月1日 星期二）

Rosalyn（李玗蓁 飾）在平安夜設局，打算捉弄小青（陳書昕飾）。然而，事情卻出乎意料，導致更大的麻煩接踵而至，歐陽（黎濟銘飾）竟萌生起解散劇社的念頭。

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十七年命運週期第8集（10月2日 星期三）

蕃茄敞開心扉，試著想和小青重修舊好。另一方面，劇社的成員們也在努力說服歐陽，希望他能改變心意。2020年，木星（楊樂文 飾）偶然遇到一位潦倒的導演，無心插柳之下，把未來的眾人連繫上。

十七年命運週期第9集（10月3日 星期四）

蕃茄對父母的怨氣依然未消，仍然責怪父親（魯文傑飾）沒有盡力挽留母親（禤思敏飾）。但在超人（林漢忠飾）的提醒下，她逐漸理解到父親這些年來所做的取捨與苦衷。2020年，劇社在疫情期間冒險舉辦私密聚會，經過多年分離，蕃茄（廖子妤飾）和小青（李敏飾）終於與劇社的成員們重聚。

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十七年命運週期第10集（10月4日 星期五）

漫長的夜裡，蕃茄和木星促膝談心，憶述丈夫（陳健朗 飾）去世後那段混亂的日子。蕃茄曾以為出走能讓她在旅途中放下傷痛，卻不曾想到自己在深淵中越陷越深……

十七年命運週期第1-5集

十七年命運週期第1集（9月23日 星期一）

2020年，蕃茄（廖子妤 飾）急忙回港探望染病的父親（魯文傑 飾）。在防疫酒店的期間，壓抑的思緒困擾著她，使她回想起過去那些混亂的日子。2002年，當時的蕃茄（張可欣 飾）正經歷著翻天覆地的變故，即將遇到兩位將改變她一生的新同學……

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十七年命運週期第2集（9月24日 星期二）

2020年，外賣員群組裡瘋傳著客人指定「9號茄汁」的奇怪要求。好奇的外賣員（楊樂文 飾）受到上天的指引，決心找出這位特別的客人。2002年，英青校內一個名為「Ketchup to Matchup」的緣分配對遊戲正式啟動，浪漫的風暴席捲全校。

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十七年命運週期第3集（9月25日 星期三）

外賣員失望地得知酒店的房客並不是昔日的好友，並從蕃茄口中得知了一個令人唏噓的消息。2003年，小青（陳書昕 飾）的表演才華被劇社導演歐陽（黎濟銘 飾）發現，而蕃茄（張可欣 飾）得知戲劇比賽提供了她夢寐以求的出國機會，這成了她出走的目標。

+ 1

十七年命運週期第4集（9月26日 星期四）

小青發現自己因緊張而失語，無法順利說出台詞，影響了劇社的排練。在大家苦惱之際，意外發現的另一款茄汁遊戲，竟然幫助小青擺脫了有口難言的困境，並讓蕃茄揭開了小青的一個重要秘密……

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十七年命運週期第5集（9月27日 星期五）

家家有本難唸的經，大人在金錢和感情中掙扎，與孩子的期望之間總是存在差距。蕃茄與父母之間的互不理解，正逐漸醞釀出一場更大的衝突。

+ 3

十七年命運週期｜演員角色

蕃茄（廖子妤 飾）(2020年)

外賣員/木星（楊樂文 飾）

小青（陳書昕 飾）

蕃茄（張可欣 飾）(2002年)