網民問「有冇歌手肯唔收錢去中學唱歌」　原來關嘉敏成日做義工？

有網民在threads上寫上「有冇歌手肯唔收錢去中學sing con嘉賓呢？」帖文亦得到不少網民留言討論，有人表示，歌手去學校做宣傳，沒可以會免費做，也有網民狠批，樓主太市儈。當中也有人笑言：「全校1000人，一人畀$1都有$1000啦！」直斥樓主搵笨。那裡事實又是怎樣的？

有網民在threads上寫上「有冇歌手肯唔收錢去中學sing con嘉賓呢？」（截圖）

事實中，以往甚至現今的確有歌手願意免費去中學唱歌表演，例如去過不少學校表演的狄易達就是其中一個例子。不過，當中亦需要滿意一些條件，歌手才肯「免費」去中學表演，或者更正式一些說，歌手的公司才願意花費人力物力讓歌手去中學唱歌。

關嘉敏。（IG@carcar.carman）

又例如近年人氣急升的關嘉敏，其實以往也出席過不少「免費騷」，而絕大部分也需要滿足這些條件。她的公司經理人接受《香港01》訪問時表示，做「免費騷」通常都分為慈善性質、宣傳以及個人性質。慈善騷故名意義為出席慈善活動，通常因應舉辦單位得到一點車馬費或甚至免費，又如一些港台、商台甚至是早年的YES!舉辦的School Tour，則屬宣傳性質。至於個人性質的「免費騷」，則指是她的母校舉辦的活動，那麼就很自然不會要求有演出費。

又唔係間間歌手公司都淨係講錢嘅。（網上圖片）

關嘉敏跳舞出身，身形相當靚。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏的經理人續說：「好多時都有學生主動問我哋，例如係學生會搞活動。如果乜都唔係，我哋都唔會完全拒絕嘅，如果關嘉敏未必得，好多時我哋都會問『如果呢個可唔可以？』搵個新少少的歌手去表演。一來個新人可以累積吓經驗，二來都可以俾人認識吓。」他續說，在公司宣傳角度，學生歌迷也十分重要：「我哋都想由學生做起，由學生時就鍾意佢哋。」

曾經的BINGO成員（左起）夏子涓、關嘉敏（Carman）、陳康琪（Odi）在《全民造星III》「聚首一堂」。（Weibo／＠女團BINGO）

網民在帖文中表示，「歌手去唱歌都要成本」。那麼，一個歌手去一場中學唱歌騷的成本又是多少？關嘉敏的經理人也回答：「講緊10年前嘅話，一場騷就要保姆車，PR，助手同埋artist 4個人，不過而家就可以簡單啲，好多時都係坐Uber加上藝人，再帶一個同事去就搞掂。近幾年，關嘉敏都習慣咗唔一定要book車，好多時都係睇地方決定坐咩車，順路嘅就坐地鐵，再唔係先自己揸車或者book車。」

關嘉敏生日大派福利。（IG@carcar.carman）

不過，歌手藝人出席免費騷，除了要付出金錢上的成本，例如服裝、化妝、髮型、交通、飲食之外，更多的是需要付出額外的「時間成本」。就算是「冇嘢做」也好，其實歌手也可運動這些時間好好地休息，做運動甚至是陪家人食飯，所以說，肯去中學做免費騷的話，真的算是十分之好。