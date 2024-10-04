剪裁魔法師｜陳懿德為設計師真空上陣 評判：浪費咗德德身材

《剪裁魔法師》，逢周六晚上八點翡翠台播映。節目由胡定欣及袁偉豪擔任主持，並由星級評審包括蘇永康、梁詠琪、張曦雯、周汶錡、Amanda S.、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky）見證《剪裁魔法師》之路。

明晚（5日）播出的第三集，為首輪剪裁魔法比併「中式」及「環保」主題的準決賽，十對「造型師藝人配」在極富特色的場地—前北九龍裁判法院，輪流出場並由專屬藝人模特兒行catwalk展示作品，由評審張曦雯、蘇永康、周汶錡、Walter和Ricky選出最後五強晉級決賽，決賽將移師前深水埗配水庫及電視廣播城舉行，舞台華麗又盛大！

先講中式主題，由張馳豪（Aska）演繹、王韜棋（Toki）設計的「玉蝴蝶」，以中山裝造型為藍本，Walter大讚企領設計相當適合Aska，可隱藏其頸部較長的缺點；真胸上陣的Aska，開衩剪裁隱約展示結實巨胸和腹肌，張曦雯看得亦異常投入，烏晒身兼心心眼大讚：「呢個係我最鍾意嘅outfit，雖然你嘅設計著喺Aska身上好masculine，但我都幻想到自己著你嗰兩套衫（會好睇）。」蘇永康亦笑言：「如果我有呢個身材都會買！」

嚴格評審不留「口」

有讚自然有彈，被多位設計師公認嚴格的五位評審，對陳綽盈（Doris）設計與陳曉華演繹的「築」、李思玥（Moon）設計與何沛珈演繹的「墨．漢」點評時毫不留「口」，其中Ricky作出超嚴厲評價：「得罪講句，我唔鍾意呢個設計」、「成個感覺唔靚」，甚至搖頭嘆息以示不滿！而方思敏（Mandy）設計的「Jade Garden」，則被批浪費陳懿德（德德）一副好身材，Walter更認為透視晚裝是敗筆：「有少少廉價嘅感覺。」至於姚子裕（Kev）設計與陳楨怡演繹的「炎」，整體評價雖為正評，但骨感美擔當、擁有逆天長腿的陳楨怡正正就是過分完美，竟成為Kev的致命傷……環保主題方面，上集節目直擊Mandy為德德揀選吊帶絲質性感睡衣作為戰衣基底，並經「華麗改造」成高貴晚裝，故德德今集將以真．睡衣上陣行catwalk，盡展婀娜葫蘆線條。

本集另一大亮點，必定落在主持胡定欣的超貼連身裙身上，透視設計令三角打底褲成為焦點之餘，更盡騷結實零贅肉pat pat及長腿，絕對弗爆！向來熱愛運動的定欣，經常做健身、跑步等運動，並藉住不同類型的運動，如集中做Hardcore Training（核心肌肉訓練）及TRX（懸吊訓練）等鍛鍊腹肌及整體線條。之前定欣在劇集《廉政狙擊》中，便曾憑超強背肌贏盡熱話，絕對是美好身段女藝人代表。