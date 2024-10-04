黃智雯自資企劃轉戰開YouTube頻道　為粉絲們親自下廚笑料百出

黃智雯（Mandy）自去年底離巢無綫後，近期活躍於個人社交平台，最近更宣布在她的YouTube頻道播出半真人Show企劃，內容以追夢、勇氣及情緒宣洩等為題，她希望透過今次企劃宣揚正能量，將自己在演藝生涯累積的一點一滴回饋支持她的人。

黃智雯自資追夢企劃，發放正能量。（資料照片）

網上徵集題材

一直以來，黃智雯都有一個夢想，就是自主拍一個節目，將正能量帶給身邊的人，然而過去忙於拍劇的她，遲遲未能實踐夢想，如今機會終於來臨，Mandy決定自資企劃拍攝半真人Show節目，並暫定一連五集，早前她在網上作公開招募有關夢想及勇氣等故事，她說：「今次企劃可以話係由零開始，由籌集故事到拍攝，都係落手落腳去搞， 自主性好高嘅拍攝，過程中，最大困難係挑選故事，因為收集咗好多不同類型，每個故事內容都好好，但又唔可以全部拍出嚟，所以係好傷腦筋。」

今次神秘派對，黃智雯可謂絞盡腦汁，為粉絲帶來既驚喜又窩心的感覺。（資料照片）

Fans Leader與黃智雯。（資料照片）

半真人Show企劃開始前，黃智雯決定先為支持她多年的Fans Leader實踐夢想，發放驚喜，為對方籌辦神秘生日派對，作為是次企劃嘅前傳！她表示：「咁多年嚟嘅Fans Meeting都係佢哋為我準備、畀驚喜我，我哋可以話係一齊成長，有部分fans更加係我睇住佢哋長大，好似今次Fans Leader咁，佢好似我嘅縮影，佢由以前驚驚青，到而家成為Leader，好似我以前都好冇自信，但為追夢竟然有勇氣放棄空姐入行，入行後亦要有勇氣面對好多人、挑戰好多新角色。」

黃智雯為粉絲作現場獻唱。（資料照片）

下廚笑料百出

為了今次神秘派對，Mandy可謂絞盡腦汁，除了為粉絲們親自下廚外，亦即場開金口獻唱多首歌曲，當中包括由Fans作曲、填詞的《慢遞》，令粉絲既驚喜又窩心，她說：「呢首歌係粉絲送畀我，當時佢哋用咗我啲角色名去填詞，不過今次我就將啲歌詞再填過送畀佢哋，因為有啲說話都想透過歌詞講畀佢哋知！希望可以憑歌寄意，亦係我第一次嘗試填詞！」Mandy續說，為了今次的驚喜，事前準備了一個月，認真有心。而且係第一次落手落腳，絕對係一個好「黃智雯」嘅節目。

黃智雯為粉絲親自下廚。（資料照片）

不過難得下廚的Mandy，落廚時卻笑料百出，她笑言：「我係唔熟架步啫，加上對住鏡頭煮嘢食會特別緊張。」Mandy自言平時在家入廚定必關門，老公亦不敢騷擾：「我煮嘢食好似冥想咁，要好寧靜，我通常都會關門，然後上網睇住食譜，自己一個人沉醉喺廚房，唔可以畀人騷擾。」問到老公對她廚藝有何評價？Mandy笑說：「婆婆同媽咪煮嘢食都好叻，我一問，佢哋就會教我點煮，所以我深受佢哋影響，老公可以食到家傳味道，佢係好感激嘅。」