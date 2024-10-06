我推的野男LIVE｜19號Peter被Foul唔明比賽定位︰係咪香港先生?

無綫直播互動猛男選秀騷《我推的野男LIVE！》，19號參賽者健身教練布柏軒（Peter）前日（4日）現身灣仔駱克道京城大廈1樓及3樓 perFIT，他接受《香港01》訪問自爆屬舒適堡苦主，並透露簽約契機：「嗰陣時我都仲係學生仲未有錢俾會費，問哥哥借咗五千幾蚊左右參加舒適堡。」他透露與舒適堡續約是大概一萬元就可以享受會籍十年，並表示：「平均一個月一百幾蚊，性價比好高。」

《我推的野男LIVE！》19號參賽者健身教練布柏軒（Peter）。（陳順禎攝）

Peter自爆屬舒適堡苦主。（陳順禎攝）

認為舒適堡停止營業是意料之中

講到舒適堡突然停止營運，他直言：「呢件事係我意料之中，其實我一直喺舒適堡做健身係講緊一個禮拜三次，眼見到個場地係好靜，健身教練上堂嘅次數都唔多，所以都覺得舒適堡差唔多係時候。健身室結業都唔係第一日嘅事。」他指現階段與舒適堡還有四年的合約。被問到現階段是否成功轉會繼續享受會籍，他說：「梗係開心啦！可以繼續用返呢度嘅設施，可以係一個幾好嘅選擇。」

Peter指現階段與舒適堡還有四年的合約，開心成功轉會繼續享受會籍。（陳順禎攝）

覺得《我推的野男LIVE！》定位唔清晰

被問到參加《我推的野男LIVE！》最終被Foul出局，他表示：「而家回歸返正常嘅生活，因為參加呢個比賽用咗好多時間，而家真係可以做返自己去做返教練上堂，嗰陣時真係手停口停，而家可以搵返餐飯食，TVB都冇叉雞飯俾我食，所以比較辛苦，而家終於可以鬆一口氣。」講到過往對於比賽的規則方面，他坦言：「同我一開始預算嘅嘢有少少出入，我未參加之前以為係一個競技節目，後來玩嘅時候又覺得好似係咪香港先生咁樣，又要我哋行Catwalk，另一方面又叫我哋做體能嘅項目，定位唔清晰，究竟係香港先生定係大家喺度比賽，好似兩樣都唔係。」他感激節目讓自己認識一班參賽者，建立好友誼和回憶。