巾幗梟雄之懸崖｜首輪預告曝光 經典洗腦對白＋爆破＋嗌交＋槍指

《巾幗梟雄之懸崖》（下文簡稱《巾幗4》），開拍期間已在網上引發熱話。張華標當年編審的《巾幗梟雄》1及2引發煲劇熱潮，不少經典場面至今仍為觀眾津津樂道；如今張華標再次為《巾幗4》操刀編審，加上劇集監製為當年有份參與《巾幗》1、2編導工作的方駿釗（嘟嘟），2人相隔14年再度合作炮製無綫IP劇，加上《巾幗》系列固定演員黎耀祥（祥哥）的全方位加持，自然引爆期待值。

昨晚（4日），無綫率先曝光了《巾幗4》首輪預告片，這一季的巾幗是胡定欣飾演的上海銀行界風雲人物「七爺」，梟雄則是黎耀祥飾演商業奇才「柴十七」。以為劇集盛產經典洗腦對白見稱的張華標，這次再下一城，繼續以簡而精的對白，立體地展現說話主人翁的性格特點。預告片中，胡定欣一句「所有人聽到我撠撠噶噶嘅高踭鞋聲，都會心寒」盡顯「七爺」霸氣、霸道及社會地位，祥仔的一句「我話股票升，股票就升，我話銅價跌，銅價就跌」則盡顯其神機妙算一面。短短30秒的預告片，不但展現了不少爆破、槍指及嗌交等場口，張華標的招牌經典大場面—男女主手拖手突破人潮重重包圍亦包含在內，劇力萬鈞。

集齊《巾幗》1、2好睇元素

《巾幗4》的巾幗與梟雄的故事，揉合了《巾幗》1、2的好睇元素。首先，與《巾幗》首季一樣，巾幗與梟雄是主僕關係，七爺與柴十七因為一次衝突不打不相識，七爺自此決定重用這位口才極佳、轉數極快的商界奇才柴十七，豈料柴十七卻因而恃寵生嬌失分寸…加上兩面三刀的七爺與臭嘴心善的柴十七不時爆發衝突，二人時而糖黐豆、時而水溝油的關係令戲味更濃。七爺與柴十七還會經歷一場波折重重的生死戀，二人將數度經歷錯摸、失散及分離，與《巾幗2》中劉醒與鄭九妹的遭遇亦是帶點相似，《巾幗4》預告片中柴十七的一句：「要生一齊生，要死一齊死」，盡顯七爺與柴十七的深厚及真摯感情，與《巾幗》1、2的主角一樣超越生死，務必令觀眾看得肉緊。

胡定欣黎耀祥華麗造型率先睇

另七爺與柴十七的人物設定及造型亦相當特別。先說人設，同是食腦代表的二人，由於各有難頂之處，不但同樣人緣奇差，更不約而同長年Single，算是一個搞笑而又吸引的小設定，亦有別一般主角必然完美無瑕的設定。造型方面，七爺與以往的「巾幗」一樣都是主力走華麗貴氣路線，不過這次為了配合角色的性格及身份，服裝設計上多了一分外露式的霸氣。據知，劇集藝術總監劉世運為胡定欣前後度身設計了超過三十款造型，每件衣服由選購布料、到畫草圖、到縫製打造劉世運均有參與。由於要製造的衣服太多，拍攝期間更出現「飛衫仔」情況，即是邊拍邊為主角做衫，完全是突破傳統又大膽的做法。說回定欣的造型，除了衣服顏色夠鮮艷搶眼、衣服材料夠質感盡顯身價外，更差不多每個造型都會戴帽，相當impressive。對於定欣的帽子造型，劇集藝術總監劉世運說：「戴帽除增添優雅、高貴，更是30年代西洋紳士文化的代表，交際場中的風光堂皇冠冕。」

至於祥哥這次則擺脫了傳統的基層造型，升呢成為上海商界紅人的他，劇中大部分造型官仔骨骨之餘，服裝上的細節亦花盡心思。如細心留意，不難發現祥哥的服裝不少均是中西合璧設計，不少造型都是長馬褂再外搭厚身西裝，符合當時舊上海的歷史文化背景之餘，亦與柴十七內外不一的性格相呼應。

幕後班底Profile：

‧監製方駿釗代表作品：《降魔的》系列、《一屋老友記》、《愛上我的衰神》等

‧編審張華標代作品：《巾幗梟雄》１及2、《溏心風暴》1及2、《鐵馬尋橋》、《蓋世豪俠》等

‧藝術監製劉世運代表作品：曾擔任李安執導電影《色，戒》美術指導工作，並曾憑電影《東風雨》贏得第八屆中國影視化妝金像獎，其他參與作品還有《傾城之戀》、《阮玲玉》、內地劇《惜花芷》，《雲襄傳》及《錦繡南歌》等