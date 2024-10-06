MIRROR成員前女友翻唱《約定》　歌聲驚為天人獲讚能演能唱：屈機

31歲的盧慧敏（Amy Lo）樣子甜美，身材高䠷，大多觀眾都是從模特兒身份中認識她，近年她努力轉型做演員，曾演出《仇老爺爺》、《無限斜棟有限公司》及《疊影狙擊》等劇集，開始令更多人認識。同時，她也有參與多套電影，在新片《偵戰》中還首次擔任電影女主角，並挑戰打女角色，令人期待。

盧慧敏是不少品牌的寵兒。（IG@lqamy）

擁有「九頭身」的模特兒身型。（IG@lqamy）

盧慧敏（Amy Lo）近年努力轉型做演員。（《疊影狙擊》截圖）

盧慧敏在新片《偵戰》中首次擔任電影女主角，還挑戰打女角色。（資料圖片/陳順禎攝）

盧慧敏曾入圍「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces），靚樣獲得肯定外，原來她都非常唱得。近日她與雲浩影（Cloud）一同亮相一個網上頻道的音樂節目，有合唱也有獨唱。雖然首次上音樂節目，但盧慧敏一點都沒膽怯，還非常興奮和投入。

近日盧慧敏與雲浩影（Cloud）一同亮相音樂節目。（ChillGOOD TV截圖）

原來是盧慧敏首次上音樂節目。（ChillGOOD TV截圖）

盧慧敏笑言希望不是唯一一次。（ChillGOOD TV截圖）

盧慧敏笑言緊張到全身都是汗。（ChillGOOD TV截圖）

盧慧敏表示今次是她第一次上音樂節目，笑言希望不是唯一一次，也都是她第一次面對機器和面對人群去唱歌。盧慧敏坦言其實自己內心是很害怕和很緊張，主持之一的黃丹儀笑說完全看不出。盧慧敏續言：「其實我裡面全身都是汗！」又激動說今次是她第一次戴耳機唱歌，還要有現場樂隊伴奏，覺得這件事很厲害，對她來說是一個里程碑。其後，盧慧敏更翻唱了《約定》，聲線被讚與王菲有幾分相似，令人驚喜萬分，唱功一點都不輸現役歌手，難怪網民都話：「Amy 估唔到唱得咁好～model出身又能演又能唱好屈機」、「希望佢快D出道做歌手」、「Amy好唱得喎，把聲又有自己特色」、「佢可以原地出道啦」。

盧慧敏翻唱王菲《約定》獲讚。（ChillGOOD TV截圖）

網民想不到盧慧敏原來咁唱得。（ChillGOOD TV截圖）

好享受！（ChillGOOD TV截圖）

此外，盧慧敏與MIRROR成員Ian（陳卓賢）於2020年拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》撻著，隨後二人公開認愛，而這位「伊夫人」亦深受「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）喜愛，但兩人最後仍難逃娛樂圈拍拖「見光死」的厄運，於2022年和平分手，結束兩年情，令不少人感到可惜。