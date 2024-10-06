黃百鳴35字回應唱《記憶棉》爆紅　打住鼓唱《愛情陷阱》技驚四座

黃百鳴早前唱MC張天賦的歌曲《記憶棉》，歌聲令網民驚喜，有人指他唱出了自我風格，想起他在《家有囍事》中，唱歌氹返吳君如的畫面，更稱他是「原唱殺手」。而黃百鳴得知自己唱腔爆紅，他轉貼報道並說：「這是我第一次試唱，冇諗到會放咗上網，可以娛樂到大家我都好開心，我會努力練習的。」

黃百鳴早前唱MC張天賦的歌曲《記憶棉》成為網上熱話。

黃百鳴願意接受新事物，翻唱新生代歌手的歌，獲網民欣賞。（資料圖片）

黃百鳴的歌聲，令人想起他在《家有囍事》唱歌氹返吳君如。（劇照）

黃百鳴謙虛表示自己會繼續努力練習，能娛樂大家覺得很開心。（IG@raymond_wongpakming_official）

同時間，更多黃百鳴的唱歌片流出，前𡃁模馮鎵瀠（Naomi）日前就貼出黃百鳴邊打鼓邊唱《愛情陷阱》及《戀愛預告》的片段，Naomi寫道：「嗰晚百鳴哥牛一，真係咩年代都唱到仲要打埋鼓，型，後生點夠你玩？」他唱這些舊歌即刻啱Feel，Naomi透露，當晚是《開心鬼》40周年慶後的私人活動，百鳴哥已很習慣唱歌俾大家聽，但自己都是十幾年來首次睇他打鼓，網民都驚嘆黃百鳴保養得很好，而且邊唱邊打鼓都輕鬆協調到，完全不像一位78歲的老人，當有人笑稱他打鼓好過台慶陳展鵬時，Naomi亦搞笑抽水：「真吖！至少唔會好似鄧智偉打到扮暈」不過，Naomi之後已將影片刪去。

黃百鳴原來還打住鼓唱了兩首譚詠麟經典作品，一是《戀愛預告》。（Threads@naomifky）

第二首是《愛情陷阱》，而且完全冇甩Beat。（Threads@naomifky）

據Naomi說法，原來黃百鳴是在《開心鬼》周年活動後的私人聚會唱歌打鼓畀大家聽。（資料圖片）

Naomi笑說至少黃百鳴冇打打吓鼓像鄧智偉那樣暈低。（IG@naomifky）

網民覺得黃百鳴唱新生代歌手的歌曲，肯接受新事物非常值得欣賞，其實他早前投資3億開拍新戲《誤判》，接受「宇宙最強」甄子丹的建議，起用MC與丹爺演出。而早前MC與柳應廷（Jer）開騷，他都有去捧場，相當支持，難怪他會翻唱《記憶棉》啦！