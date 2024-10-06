周吉佩獲粉絲提前慶生　預告舉辦首個個人演唱會會邊騷肌邊彈結他

《中年好聲音》總冠軍周吉佩（吉吉）自贏得比賽以來就本地工作密密接無停手，今年發展更延至歌視兩棲，除了成為首位華語歌手獲英國馬場邀請擔任表演嘉賓，以及聯同支嚳儀、古淖文等首度赴美登台演出，其主持的綜藝節目更獲新加坡的「2024亞洲影藝創意大獎」選為香港區「最佳生活消閒節目」，聲勢銳不可擋！而今年11月，他將再下一城舉行首場個人演唱會，今天更特別到將軍澳一商場舉辦《周吉佩第三人生演唱會》發布會暨簽唱會，正式公布好消息，吸引數百名吉S粉（粉絲暱稱）到場慶賀！

《中年好聲音》總冠軍周吉佩（吉吉）自贏得比賽以來就本地工作密密接無停手。(公關提供)

今年11月，周吉佩將再下一城舉行首場個人演唱會。(公關提供)

活動開始前已有大批吉S粉帶同手牌霸位，希望近距離見證偶像迎來人生其中一個重要里程碑。吉吉甫出場即與粉絲們打招呼，隨後大談舉行首個個唱的感受。他形容以前在音樂路上經歷過數次起跌，而報名參加《中年好聲音》就似給予了自己多一次追夢機會，故有「第三人生」的主題，希望在舞台上以歌與樂迷分享這十多年的追夢之旅。至於歌單和表演細節，吉吉透露正在努力籌備中，心情既興奮又緊張，在開騷前亦會推出新歌兼演唱會主題曲。對於早前說過想在演唱會赤裸上身彈結他，吉吉笑說有在操練身體，但騷幾多則視乎鍛鍊成果，會盡力而為。他又大賣關子表示將邀請重要之人擔任嘉賓，會為大家帶來非常精彩表演，值得大家期待。

活動開始前已有大批吉S粉帶同手牌霸位，希望近距離見證偶像迎來人生其中一個重要里程碑。(公關提供)

對於早前說過想在演唱會赤裸上身彈結他，吉吉笑說有在操練身體，但騷幾多則視乎鍛鍊成果，會盡力而為。(公關提供)

由於兩天後便是吉吉38歲生日的大日子，其歌迷會特意準備了蛋糕與他提早慶生，全場更齊聲唱生日歌送上祝福，令吉吉大感驚喜！而作為演唱會預熱，吉吉亦為現場觀眾獻唱多首歌曲，更與兩位幸運吉S粉大玩遊戲「默契大考驗」，由主持人提問多條情景題，測試粉絲與吉吉是否心有靈犀、選擇相同答案。遊戲期間吉吉讓粉絲親手餵食、按摩，又和粉絲一起擺出甜蜜心心甫士合照留念，親密程度惹來台下粉絲連番尖叫！

由於兩天後便是吉吉38歲生日的大日子，其歌迷會特意準備了蛋糕與他提早慶生。(公關提供)

遊戲期間吉吉讓粉絲親手餵食、按摩，又和粉絲一起擺出甜蜜心心甫士合照留念，親密程度惹來台下粉絲連番尖叫。(公關提供)

另外多位吉吉的《中1》及《中2》好友包括羅啟豪、顏志恆、支嚳儀、魏嘉信、丁文俊、顏米羔、陳蒨葶、梁浩然和林思彤等人均到場支持及祝賀。在司儀帶領下，周吉佩率一眾台上嘉賓送出紙飛機，寓意吉吉歌唱事業飛得更遠及預祝演唱會成功，並拍攝全場大合照。活動尾聲還準備了簽名會，由吉吉近距離送上親筆簽名福利給一眾幸運吉S粉，吉S粉亦把握機會親口祝吉吉「生日快樂」，相信今天對吉吉和粉絲們都非常難忘。

多位吉吉的《中1》及《中2》好友包括羅啟豪、顏志恆、支嚳儀、魏嘉信、丁文俊、顏米羔、陳蒨葶、梁浩然和林思彤等人均到場支持及祝賀。(公關提供)

周吉佩率一眾台上嘉賓送出紙飛機，寓意吉吉歌唱事業飛得更遠及預祝演唱會成功。(公關提供)

《周吉佩第三人生演唱會》詳情：

日期：Nov 30, 2024 （Sat)



時間：8 : 15 PM



地點：麥花臣場館



票價：$980 / 680

