結帳只排呢條隊網民一睇就明！ 　台灣仙氣收銀姐姐本尊IG曝光

台灣鄉民（網民）經常都會發掘各地的「最靚乜乜乜」，例如早年有「雞排妹」鄭家純，最美空姐又或是 最兇身材護理師，甚至也有軍人的最靚代表。近日台灣就有一個Costco「仙氣收銀姐姐」成為討論焦點。

台灣有一個Costco「仙氣收銀姐姐」成為討論焦點。（網上圖片）

網民大讚呢位收銀姐姐靚女，更笑言：「我想問說這麼隊伍明明那麼多人」。（網上圖片）

台灣媒體更形容，靚到令網民暴動，十分之誇張。據知，這位灰衣女店員就職於嘉義地區的超級市場Costco，一頭高馬尾，烏黑秀髮在日光燈照射之下，實在有如「凌黑中的熒火蟲」一般耀眼。有網民更說：「我想問說這麼隊伍明明那麼多人（其他排不用等），為什麼我男朋友很想排？」

台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）

台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）

台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）

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台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）

台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）

台灣「最靚收銀姐姐」曝光。（IG@catherine0826_）