梅啟明否認第二任老婆Joey未離婚指控　稱冇拋棄個仔：我一定要

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明昨日（6日）驚爆婚訊，他宣布與泰籍女友May May再婚，預告周四（10日）於中環大會堂舉辦記者招待會，公布擺酒及婚宴詳情。梅啟明更希望透過傳媒尋媽，他指很擔心梅媽處境，希望她見證及拍板籌辦自己的婚事，公開呼籲母親梅覃美金（梅媽）和姪仔梅柏麟聯絡他。

梅啟明宣布將與泰籍女友May May結婚，但第二任妻子踢爆他原來未離婚。（資料圖片）

不過，其第二任太太Joey就向傳媒表示二人未離婚，直指梅啟明說謊，更指如果他現在結婚就是重婚，透露即使之前梅啟明說要娶妾侍，自己都從未同意。Joey表明自己從未說過要找法律援助辦離婚事宜，只是去「諮詢」有關離婚的事情：「由始至終，我都冇同梅啟明提過話我會搵法援幫手搞離婚。」

Joey向傳媒表示，自己連梅啟明說要納May May為妾都冇同意過。（VCG）

Joey自從前年梅媽發聲明與梅啟明斷絕母子關係後，已經帶同與梅啟明的兒子回到馬來西亞居生活，梅啟明曾發聲明指不會與Joey離婚，更不會拆散自己的家，亦向兒子表示泰籍女友May May已經「搵夠錢」回到泰國。《01娛樂》向梅啟明查詢是否未離婚，他說：「離婚嗰度梗係離，佢已經搞緊法律援助，搞離婚。」當講到Joey向傳媒表示自己只是去諮詢，並獲社工告知冇申請法援的資格，他回答：「佢去諮詢，即係申請啦。」

2022年被踢爆出軌後，梅啟明曾寫悔過書指自己會對老婆Joey及家庭負責。（資料圖片）

Joey否認已離婚，並指從未說過要找法律援助辦離婚事宜，只是去諮詢，梅啟明則說：「佢去諮詢，即係申請啦。」（資料圖片）

記者再追問二人到底有冇離婚，梅啟明表示：「一早就離，冇喺埋一齊咁多年，五、六年咁耐。（有冇正式簽署文件？）正式簽過嘅文件就唔需要而家講，10號再講。」他強調10號的記者會不會受影響，將如期舉行，反問：「點會取消！」

梅啟明稱自己與Joey一早已離婚，冇喺埋一齊好耐。（資料圖片）

此外，Joey向傳媒稱，年初兩母子曾與梅啟明見過面，男方一見到個仔即走唔切，以為Joey要掉個仔畀佢，斥他不肯盡父親責任、衰過《東張西望》何伯，梅啟明卻否認說：「個仔我一定要，點會唔要個仔，傻嘅！個仔永遠都係我個仔，點會唔要啫？」