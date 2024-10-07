鄔友正與港姐冠軍老婆遊日疑補鑊　翁嘉穗一蠱惑穿搭凸顯美好身材

現年50歲的前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）於1999年與七海化工集團有限公司主席鄔友正結婚，婚後育有兩子。不過向來生活低調的鄔友正，近來卻成為風頭人物，有意參與《中年好聲音》外，又進駐小紅書，不時與網民互動，而且話題還越來愈激，由分享凍齡秘訣、賺錢心得，到後來公開品評圈中女星，近來更大膽到指太太「貪錢」、及以「老虎乸」稱呼對方，激到翁嘉穗「紮紮跳」，兩公婆的「耍花槍」成為城中熱話。

翁嘉穗（Virginia）和老公鄔友正向來非常恩愛。（IG@kashuivirginia）

鄔友正向來生活低調。（資料圖片/葉志明攝）

鄔友正近日進駐小紅書，竟語出驚人公開話老婆翁嘉穗貪錢。（小紅書）

老公「亂講嘢」激到翁嘉穗「紮紮跳」。（IG@kashuivirginia）

而鄔友正也知道自己「賴嘢」，急忙在小紅書發文認錯，還一度「封筆」，並表示以後會小心言論，亦只會談及美食和旅遊樂趣。而近日，鄔友正就與太太翁嘉穗及細仔鄔謨風（Kaspar）去了日本京都旅行，似乎為自己之前「亂講嘢」補鑊，去旅行返老婆開心。

翁嘉穗近日去了京都旅行。（小紅書）

一身打扮非常有少女味，還大騷白滑出腿。（小紅書）

鄔友正一身遊客打扮，很貼地。（小紅書）

細仔鄔謨風（Kaspar）都有同行。（小紅書）

翁嘉穗也有在社交平台分享多張遊覽景點和品嚐美食的相片，港姐冠軍果然名不虛傳，雖然已是兩子之母但也keep得非常好，身材fit到漏，相中翁嘉穗戴了一頂白色Cap帽，白色露肩長袖上衣陪短牛仔褲，輕露香肩兼大騷白滑長腿，充滿少女味，而她身上的斜孭袋，更將她驕人身材表露無遺，非常吸睛。網民大讚：「景美人更美」、「真美人就是隨便拍也那麼美」、「好靚女」。好姊妹鄭秀文也留言說：「Enjoy sis!!!」

翁嘉穗雖然已是兩母之子，但keep得非常好。（小紅書）

翁嘉穗雖然已是兩母之子，但keep得非常好。（小紅書）

翁嘉穗雖然已是兩母之子，但keep得非常好。（小紅書）

而日前分享了母患抑鬱離世的翁嘉穗，寫道：「講完生死，又講吓啲輕鬆嘢！第一次來到京都，感覺很舒服，很休閒。看看景點，品嚐美食，一家人出來走走，又是開心愉快的一天！」文字間看得出翁嘉穗心情不俗，而鄔友正也在小紅書分享了在日本旅行時做gym的相片，但就未有提及太太，相信經此一役，鄔友正也會領悟到「happy wife happy life」的重要性。

鄔友正也在小紅書分享了在日本旅行時做gym的相片。（小紅書）

鄔友正也在小紅書分享了在日本旅行時做gym的相片。（小紅書）

鄔友正也在小紅書分享了在日本旅行時做gym的相片。（小紅書）