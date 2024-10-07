新一季《直播靈接觸》宣傳片曝光　梁思浩在古裝街為一事10秒落淚

由人稱「村長」梁思浩夥拍黃紫恩（Jojo）、黃耀英（Darren）主持；以靈異為賣點的TVB Plus直播王牌節目《直播靈接觸》，上一輯播出時大獲好評，中途由原先19集加碼至29集。最後一集中思浩已埋下伏線，不排除推出第二輯。事隔不到半年，新一季《直播靈接觸》已定於10月21日直播。

今日首播40秒宣傳片，思浩、JoJo黃耀英全黑登場。

今日首播40秒宣傳片，思浩、JoJo黃耀英全黑登場。

今日首播40秒宣傳片，思浩、JoJo黃耀英全黑登場。

新一輯《直播靈接觸》除「村長」梁思浩外，上次表現出色的黃紫恩（Jojo）及黃耀英繼續擔任主持，上星期五首條10秒宣傳短片曝光，陰森的灰白底色，簡單配上三張背影及宣傳字句「拾。貳壹（10月21日）」及主題「再入輪迴」。

今日首播40秒宣傳片，思浩、JoJo黃耀英全黑登場。

蝴蝶在思浩手中生死往復。

蝴蝶在思浩手中生死往復。

而今日播出的40秒長版意境更高，全黑打扮的三位主持緩緩登上一條長樓梯，到底他們是「地獄嚟嘅使者，定係神仙嘅化身？無人知」，只是他們回眸一望的眼神，令人不寒而慄，一隻蝴蝶在思浩手上由死到生，配上思浩的讀白︰「死亡你怕唔怕？有人話生死交替無始無終，你信唔信呢個世界有輪迴呀？生來死去，死去生來，如果死亡只係另一個生命開始。有離開自然就有回來……」對應今輯主題「輪迴」。

思浩宣傳片的讀白。

拍攝當日思浩要小風扇不離身。

拍攝當日思浩要小風扇不離身。

短片中思浩、Jojo與Darren極盡冷酷，當日在將軍澳電視廣播城的古裝街，三人全黑打扮，一身戲服密不透風，加上氣溫逾30度，只見思浩手提小風扇不離身。當中有段小插曲，導演及攝影師要求思浩幻想蝴蝶在手中死而復生，比喻輪迴往復。起先二人擔心思浩不能在短短10秒中落淚，思浩反過來取笑二人︰「導演同攝影師可能太年青，已經忘記咗我係拍電視劇出身。10秒流淚對我來說，易如反掌。」

拍攝當日思浩要小風扇不離身。

JoJo黃耀英再合作主持直播節目。

JoJo黃耀英再合作主持直播節目。

此外，前日（5日）三位主持回到將軍澳電視廣播城，跟十多位玄學顧問團開會，顧問團由玄學大師、殯葬業、廟宇界等業界翹楚組成，繼續分享業界的奇聞異事。為新一輯《直播靈接觸》擬定題材，現場氣氛輕鬆。

各師傅在會上分享故事。

思浩侃侃而談氣氛輕鬆。

翡翠台《通靈之王》第一、二季冠軍，（左起）羅泳嫻及楓燧。