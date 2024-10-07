吳若希再寸老公載女同事　整獎座送新車「表揚」：最佳好老細

吳若希（Jinny）月前在社交平台公審老公Alex載女同事返工，寸爆說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好X Sweet呀，你唔好俾人影X到呀！」近日Jinny現身張弛豪（Aska）的網上節目《Aska馳房》，齊齊煮卡邦尼意粉，兩人傾偈都幾有火花。

吳若希曾在IG公審老公載女同事返工。（IG@jinnyng）

吳若希說自己喜歡食腍麵，張弛豪笑她：「點解？係咪你啲牙唔好？」（YouTube@Aska Cheung 張馳豪）

Jinny不斷問Aska點解著住衫煮嘢食，叫他除衫谷點擊。（YouTube@Aska Cheung 張馳豪）

到後段，Aska問起她與Alex這件事，Jinny坦言：「我哋長期都係咁，我哋長期都係處於嗌交、離婚同埋被離婚嘅階段。」當講到是玩玩吓還是認真，她說每次討論都好激烈：「我哋唔係玩，每一次嘈交都係認真，嘈交係一件好認真嘅事，但係九成時間其實我哋冇嘈交。」

吳若希說自己與老公長期處於嗌交、離婚同被離婚階段。（IG@jinnyng）

不過，Jinny指自己諗返轉頭，老公其實很友善，她話中有話說：「我而家喺屋企整咗個獎座俾佢，有佢個樣，表揚佢係最佳好老細，好似對上一次佢好想車女同事返工，我可能以前就唔明，但係我而家明，老公係需要Support，佢既然覺得呢件事咁啱嘅話，更加要畀一個好大嘅prize佢，等佢記住你做呢件事係啱㗎！希望全世界都稱讚佢，真係好好！」Aska聽到這裡都拍掌附和，Jinny再寸爆謂：「為咗激嬲老婆，堅持要車女同事返工，呢樣嘢冇得頂！」

吳若希話中有話說：「我而家喺屋企整咗個獎座俾佢，有佢個樣，表揚佢係最佳好老細。」（YouTube@Aska Cheung 張馳豪）

Jinny寸爆謂：「為咗激嬲老婆，堅持要車女同事返工，呢樣嘢冇得頂！」（YouTube@Aska Cheung 張馳豪）

Aska都唔知畀咩反應。（YouTube@Aska Cheung 張馳豪）

Aska問她會否再進一步支持老公，她竟透露自己直情買了部新車畀老公，「嗰架七人車嚟，佢鍾意車幾多個女同事都冇問題啦！我真係絕世好老婆！」