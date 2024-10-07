「最強Body」處女下海首當模特兒　度身片曝光強勁上圍震撼眼球

無綫時裝設計真人騷《剪裁魔法師》有陳曉華、林鈺洧、邢慧敏、陳楨怡、陳懿德、何沛珈及王嘉慧幾位女神坐陣，擔任專屬藝人模特兒，她們為展示設計師的服飾挑戰性感極限，非常吸睛，播出以來引起觀眾和網民關注。

陳曉華。（IG圖片）

陳楨怡

陳懿德

何沛珈

經過多輪對決後，最後5強終於誕生，5位服裝設計師Toki、羅宇豪、Jackson、Kev Yiu和Timbee Lo將要在決賽中，交出兩套指定主題服裝，包括是中性和晚裝，競逐《剪裁魔法師》冠軍。

林鈺洧（IG圖片）

邢慧敏（IG圖片）

王嘉慧

而在預告片，有位大家期待已久的女神終於登場，她就是有「最強Body」之稱的郭珮文。郭珮文會擔任Kev Yiu的專屬藝人模特兒，後者為她打造一套權力套裝，而這套服飾早前也已率先曝光，開胸收腰設計將郭珮文美好身段表露無遺。

郭珮文將於節目決賽亮相。（《剪裁魔法師》電視截圖）

郭珮文將於節目決賽亮相。（《剪裁魔法師》電視截圖）

郭珮文細心聽設計師講解設計理念。（《剪裁魔法師》電視截圖）

郭珮文度身時已經好震撼。（《剪裁魔法師》電視截圖）

不過識睇當然睇度身，在預告片中，郭珮文的度身過程亦曝光，她僅穿上一件啡色Top上陣，凸顯其豐滿上圍，視覺效果極度震撼，令人對其晚裝造型更加充滿期待！雖然舅母是內地超模張金瀟，又是模特兒學校創辦人，但郭珮文早前受訪時卻表示今次其實是她第一次擔任模特兒，認為服裝舒適最重要。當問到可接受透視裝或真空衣服？她坦言外國可以，香港就不行，因為定必會被指指點點。

郭珮文這件套裝，型格至於不失性感。（資料圖片）

大家都期待郭珮文晚裝造型。（資料圖片）

令人期待。（資料圖片）