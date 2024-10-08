熊仔頭channel「新女」IG起底　19歲打扮極Y2K：00後真係好正

熊仔頭YouTube Channel一直都是美女發源地，不少圈中美少女黃婧靈（波波）、杜小喬（杜以辰）、陳濬樺（Santis）都曾於頻道中亮相拍片。近日熊仔頭YouTube Channel再有「新女」出現，藍仔頭與她拍攝了一條名為「【拍一日拖】00後素人大學生！33歲叔叔大戰19歲青春少女：「代溝大崩壞！乜嘢係BABYMONSTER？」」片段放在YouTube上，即引來網民討論。

熊仔頭Channel（FHProductionHK）有新成員加入，家鑾真係好後生呀！（YouTube截圖 / FHProductionHK）

熊仔頭Channel（FHProductionHK）有新成員加入，家鑾真係好後生呀！（YouTube截圖 / FHProductionHK）

熊仔頭Channel（FHProductionHK）有新成員加入。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

熊仔頭Channel（FHProductionHK）有新成員加入。（YouTube截圖 / FHProductionHK）

討論區有人表示今次的YouTuber 家鑾 相當後生，只有19歲，更直言「00後真係好正呀」、「真係冇得鬥」，影片留言區也有留言表示「青春就是無敵」、「過左25歲嘅女真係同呢啲後生女冇得鬥」。YouTube底下亦留下了家鑾的Instagram帳號，當真非常之貼心！

熊仔頭Channel新成員家鑾。（IG@2l.uen.0）

熊仔頭Channel新成員家鑾。呢件真係校服嚟！（IG@2l.uen.0）

熊仔頭Channel新成員家鑾。（IG@2l.uen.0）

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熊仔頭女郎曬噴血級身材 三點式泳衣網民都話：我唔得啦

「熊仔頭女郎」卡姐Rebecca。（IG@becalouest）

「熊仔頭女郎」卡姐Rebecca。（IG@becalouest）

「熊仔頭女郎」卡姐Rebecca。（IG@becalouest）