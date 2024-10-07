AK江𤒹生獲年度新星獎意義重大　爆《打天下》編劇歐錦棠激動到喊

AK江𤒹生喺《第29屆釜山國際影展（BIFF）》中，榮膺《2024 亞洲內容暨全球OTT大獎》年度新星（Rising Star of the Year），過去韓劇《我的ID是江南美人》的金敏荷、SEVENTEEN成員文俊輝，以及香港的凌文龍都曾獲得此獎。

AK今日訪港。（葉志明攝）

AK今日經由台灣轉機返港，晚上6點許現身接機大堂，有「生粉」（粉絲暱稱）送上鮮花祝賀。AK接受訪問時先以韓文介紹自己，他解釋上到台太緊張，連韓文都唔記得講。「而家心情真係開心，因為本身係去玩、去見識嘅心情，我係聽到劇集名先夠膽起身，今次呢個經驗係好喜出望外。以前啲人上到台多數都會有句『我冇諗過』，我今次都真係冇諗過。」

AK返港後即趕去綵排明天（8日）嘅節目巡節。（葉志明攝）

AK獲大批「生粉」接機。（葉志明攝）

AK非常誠實咁話連講詞都無準備，仲話自己打算去食個烤肉就算。他又謂10年前曾在韓國做練習生，亦曾打算出道，經歷過各種事情後，今次在韓國拎獎，意義十分重大。「我落台後第一件事就係打俾媽咪，因為佢都有睇直播，都有滴咗淚。」

AK江𤒹生在《第29屆釜山國際影展（BIFF）》中，榮膺《2024 亞洲內容暨全球OTT大獎》年度新星（Rising Star of the Year）。（葉志明攝）

提到MIRROR成員中，Jeremy 最先送上祝賀，會否打算與兄弟食飯慶祝，AK話連金Jer嗰餐都未食。AK又表示昨晚有同《打天下》編劇、主演歐錦棠講電話。「佢激動到喊，所以係多謝《打天下》所有人，因為無大家幫助、同對手配合，係無可能去到咁大嘅國際舞台，所以多謝大家。」